I Pendolari studiano l'impatto della cintura di Udine

Il Comitato Pendolari Alto Friuli ha realizzato un report che analizza i tempi di percorrenza dei treni passeggeri della Tarvisio-Udine deviati lungo la linea di cintura di Udine.

"Il 14 settembre ha preso avvio la sperimentazione su cinque treni passeggeri di 32 giornalieri che sono stati spostati dalla linea storica Bv.Vat-Udine sulla Cintura Bv.Vat-Parco-Udine. Le corse hanno variato l’orario di partenza o arrivo, aumentando il tempo di percorrenza a fronte del maggior chilometraggio dato dall’attraversamento della Cintura", spiegano i pendolari.

"Il trasferimento dei treni deriva dalla protesta di alcuni gruppi di residenti di Udine che chiedono la dismissione della tratta storica diretta Bv.Vat-Udine con lo spostamento di tutti i treni passeggeri lungo la cintura esterna. Oggi lungo la ferrovia Pontebbana circolano 32 treni passeggeri giornalieri di cui 22 regionali Trenitalia, due MiCoTra FUC Udine-Villach, quattro Railjet OBB Venezia-Vienna e due ICNighet Venezia-Vienna) e una cinquantina di merci".

"La Pontebbana, dopo la realizzazione a fine anni ‘90 della nuova linea a doppio binario, da Bv. Vat a Tarvisio Boscoverde, ha aumentato la capacità da 70 a 220 treni/giorno. Oggi la Pontebbana, pur essendo ampiamente sottoutilizzata, è una delle linee più importanti del nord Italia, che fa parte del corridoio europeo Baltico-Adriatico, il quale attraversa Italia, Austria, Repubblica Ceca e Polonia", spiegano ancora i pendolari.

"L’unico tratto che non è stato raddoppiato con la nuova ferrovia è quello posto in Comune di Udine: a metà anni ’90 infatti il progetto di raddoppio e interramento dei 4 km della tratta Bv.Vat-Udine è stato bloccato dal Comune di Udine sempre a fronte dell’avversione di alcuni residenti di Laipacco che temevano un intervento invasivo. Parimenti a inizio anni '90, in seguito ai finanziamenti giunti per i Mondiali di calcio, la linea di Cintura venne completamente ricostruita nell'ottica del potenziamento dei traffici merci verso l'Austria, con la realizzazione del raccordo di collegamento verso la linea Udine-Gorizia-Trieste e di quello verso Parco e la stazione di Udine; rimase invece solo allo stadio progettuale il raccordo verso la Udine-Cervignano. La nuova linea fu attivata nel 1995, ma fino al 2011 di fatto non fu utilizzata".

"Ad oggi la Cintura è una linea a binario unico: la presenza di due binari sul sedime da Bv. Vat all’altezza di via Prasigel (raccordo per Trieste) non deve ingannare; la differenza infatti tra binario unico e doppio consiste nella possibilità che ogni treno percorra il suo binario nella direzione prevista, ciò che oggi è impossibile in Cintura, dove i treni devono attendere l’incrocio a Bv. Vat o a Parco", precisano i pendolari.

"Da anni si parla della sistemazione del Nodo di Udine, un intervento finanziato con 50 milioni che non consiste solo nell’attrezzaggio della Cintura, con la centralizzazione del collegamento tra Udine e Parco, realizzando un sistema a tre binari in grado di garantire il raddoppio della Cintura, ma anche e soprattutto la realizzazione di un nuovo scalo merci a Cargnacco e l’attivazione della bretella di collegamento tra la linea proveniente da Cervignano e quella proveniente da Gorizia".

"Non ci interessano battaglie ideologiche, ma unicamente vogliamo risolvere la questione in maniera seria e costruttiva, seguendo le logiche ferroviarie evitando polemiche di sorta visto che la questione è stata da taluni già ampiamente strumentalizzata, con dati e numeri assolutamente fasulli, finalizzati soltanto alla ricerca del consenso elettorale.

L’esercizio di una ferrovia internazionale non può ovviamente essere deciso da un gruppo di residenti o da un singolo Comune, ma deve rispettare le regole che disciplinano e governano la circolazione Fs, le quali sono strettamente legate alla situazione tecnica dell’infrastruttura. Con spirito costruttivo, senza alcuna preclusione ideologica, abbiamo così svolto nei mesi scorsi un dettagliato monitoraggio su 162 corse e sui rispettivi tempi di percorrenza dei 5 treni deviati dal 14 settembre al 24 ottobre 2020 (R6009 Carnia-Udine, R6018 Udine-Tarvisio, R6024 Udine-Carnia, R6036 Udine-Tarvisio e R6040 Udine-Tarvisio)".

"L’analisi ha comparato il tempo di percorrenza programmato con quello effettivo, evidenziando ritardi e tempi di percorrenza parziali tra le singole stazioni, dove si sono registrati recuperi e riduzioni dei tempi di percorrenza non occasionali ma strutturali. Il monitoraggio ha confermato che per tutti i treni deviati c'è una certa difficoltà a mantenere i tempi di percorrenza lungo la relazione Udine-Tricesimo o viceversa (14 minuti) a causa del passaggio lento in Cintura".

"Fermo restando che la capienza della Cintura oggi è satura a fronte del traffico merci e dei 5 passeggeri, pensare – come dichiarato da taluni - di deviare altri treni passeggeri in Cintura, significa aumentare i tempi di percorrenza, disincentivando l’utilizzo del treno, creando un enorme “collo di bottiglia” a Udine Parco, dove la Cintura si innesta alla diretta proveniente da Trieste, dove si verificherebbero continui conflitti di circolazione con i treni provenienti o diretti a Trieste; tutto ciò comporterebbe anomalie all’intera circolazione ferroviaria regionale visto che interessa sia della linea 15 (Tarvisio-Udine-Cervignano-Trieste) che la linea 14 (Trieste-Udine-Venezia). Disincentivare poi l’utilizzo del treno significa spostare su gomma migliaia di utenti diretti in gran parte a Udine, causando per la città un certo aumento del flusso di auto private in entrata con tutto ciò che ne consegue".

"Alla luce dei dati, esprimiamo la nostra contrarietà allo spostamento del traffico passeggeri in Cintura con l’attuale situazione infrastrutturale, trattandosi di linea a binario unico non attrezzata tecnologicamente. E’ chiaro che fintanto non saranno realizzati da parte di RFI tutti i lavori per il raddoppio della linea e per l’adeguamento tecnologico è impossibile ipotizzare una implementazione del traffico passeggeri. Riteniamo parimenti necessario che Regione e Comuni convochino un Tavolo per confrontarsi sulle problematiche del tpl con le Aziende di Trasporto, tenendo conto delle esigenze dell’Utenza e in un’ottica di integrazione modale treno/bus".

"In considerazione della possibilità di ridurre i tempi di percorrenza lungo la relazione Tricesimo-Carnia-Tarvisio proponiamo di procedere a una rivisitazione dell’orario attuale di alcune corse, migliorando in particolare il cadenzamento e alcune coincidenze a Udine con altri treni provenienti da Venezia/Pordenone, nonché l’inserimento di una corsa bus notturna verso le 23.00 per garantire in Alto Friuli il rientro dei passeggeri della Freccia 9756 (arrivo da Milano alle 22.37) e di Italo8920 (arrivo da Roma alle ore 22.17), nonché dare in generale la possibilità di un rientro serale in considerazione che attualmente l'ultimo treno è il R6044 delle ore 20.01", proseguono i pendolari.

"Da ultimo, nella sistemazione del Nodo di Udine, sull’esempio di quanto fatto a San Gottardo, lungo la linea Udine-Cividale, si propone di avviare una valutazione sulla fattibilità di realizzare una nuova fermata di superficie intermedia in corrispondenza dell’attuale Posto di Movimento Bivio Vat. Tale infrastruttura, da realizzarsi sfruttando le strutture già esistenti, garantirebbe un nuovo punto di accesso alla città di Udine, soprattutto per quanto concerne la parte nord (ospedale, università, stadio). Grazie a questo intervento la linea Pontebbana fungerebbe come una metropolitana leggera di superficie, migliorando ulteriormente l’offerta Tpl regionale".

"Oggi tanti pendolari (lavoratori/studenti) provenienti dall’Alto Friuli e diretti a Udine Nord sono costretti a servirsi dei bus extraurbani o dell’auto privata. Con la creazione della fermata di Udine Vat, integrata da un adeguato servizio bus urbano, si garantirebbe una sensibile riduzione del traffico su gomma e un contestuale aumento dell’utilizzo del servizio fs che per tempi e costi risulterebbe concorrenziale all’auto. Il tempo di viaggio ipotizzato Gemona-Udine Vat sarebbe inferiore a 20 min. al costo di circa 50 euro/mensili, da Tarvisio circa un ora".