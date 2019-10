I personaggi famosi raccontano il loro Fvg

Vip Stories per raccontare il Friuli Venezia Giulia. Personaggi e volti noti della regione diventano protagonisti dei video svelando i loro luoghi del cuore per attrarre turisti. È il nuovo format ideato da PromoTurismoFvg, che sceglie alcuni Vip Ambassador per narrare e promuovere il territorio. Dall’altra parte della telecamera un’intervistatrice d’eccezione: Margherita Granbassi, medaglia olimpica di fioretto e conduttrice, pronta a indagare e scoprire passioni e ricordi che legano i testimonial a questa terra.

Dal primo bacio, che non si scorda mai soprattutto se la cornice è quella del Faro della Vittoria, alle serate con gli amici in trattoria guardando il mare. Il piatto preferito e poi lo sport, protagonista nella qualità di vita di chi abita questa città. È la Trieste di Paolo Condò, giornalista del capoluogo giuliano ormai milanese d’adozione, nato professionalmente al quotidiano Il Piccolo e diventato prestigiosa penna della Gazzetta dello Sport prima, poi volto di Sky Sport e ora autore anche di libri, che racconta la sua città d’origine attraverso ricordi, memorie, esperienze e l’orgoglio di portare, ovunque e sempre nel cuore, le proprie radici. Il video, al debutto oggi, è solo la prima “puntata” del ciclo di storie che vedranno come interpreti altri volti conosciuti del Friuli Venezia Giulia, i cui nomi saranno presentati nelle prossime settimane.

Dopo i “Social Ambassador”, progetto pensato per narrare il territorio con gli occhi e la voce di chi lo conosce e lo vive, seguito da “Live Like a Local” che l’ente di promozione turistica ha deciso di allargare alla platea di turisti per far loro vivere esperienze originali in compagnia degli abitanti di un luogo facendoli sentire “cittadini temporanei” e non solo visitatori, PromoTurismoFVG ha deciso di far conoscere la regione attraverso le voci di alcuni dei suoi personaggi più noti. Testimonial d’eccezione, ognuno a rappresentare una nicchia per raccogliere diverse fasce di pubblico, dallo sport all’enogastronomia, dal mondo della cultura a quello del giornalismo, abbracciando tutte le età grazie all’utilizzo di un tono coinvolgente e appassionato, l’intento è quello di affidare a questi ambasciatori, attraverso i loro vissuti, un ruolo da influencer per attrarre e richiamare in regione un pubblico sempre più numeroso e variegato.

Il video lanciato oggi sul canale YouTube di PromoTurismoFvg e visibile su tutti gli altri account social dell’ente di promozione del turismo regionale, sarà disponibile nel blog del sito (www.fvgliveexperience.it) in un’apposita sezione dedicata alle “Vip Stories”, accanto agli altri racconti che, da esperti e appassionati, hanno sempre come sfondo i mille volti del Friuli Venezia Giulia.