I rifugi del Fvg lanciano la sfida ai trentini

I rifugi non sono alberghi stellati in quota, ma luoghi nei quali vivere una natura il più incontaminata possibile e trovare chi ti guida e ti spiega cosa ti circonda. “Ecco perché i nostri rifugi - sottolinea Federico Puzzolo, che gestisce a Rigolato, assieme alla socia Debora Bolt, il rifugio Chiampizzulon - non devono fare l’errore di diventare una sorta di Disneyland in alta quota come è avvenuto in Trentino”. Mentre parliamo con lui, Puzzolo è impegnato nel chiudere il rifugio per la pausa invernale. Poi inizierà a lavorare nel rifugio Stella alpina sullo Zoncolan, uno dei pochi operanti nella stagione invernale data la vicinanza alle piste, riaperto dopo 28 anni di chiusura.

“La stagione è andata bene - conferma - nonostante sia partita un po’ tardi anche a causa del clima, ma per noi i numeri sono stati in crescita costante da quando abbiamo preso in gestione il rifugio quattro anni orsono. Credo che i rifugi siano tra le attività che hanno subito di meno gli effetti della pandemia, anche grazie al fatto che la gente aveva bisogno di spazi aperti e immersi nella natura. Ciò non toglie che, dal punto di vista logistico, lavorare in queste strutture sia sempre molto impegnativo. Per fortuna noi abbiamo a disposizione una pista che ci consente di portare agevolmente in quota ciò che ci serve, mentre altri usano le teleferiche, ma alla fine i costi di gestione sono molto elevati. Tutto è più difficile rispetto alle attività di fondo valle. A volte ho l’impressione che la Regione ignori le difficili condizioni nelle quali operiamo, dato che ci hanno tenuto fuori dagli aiuti riservati alle attività economiche in montagna, se escludiamo i contributi riservati agli enti pubblici proprietari dei rifugi che per fortuna possono in tal modo fare gli investimenti necessari per adeguare le strutture”.



ll Corsi riaprirà con una nuova veste

Il profumo del nuovo corso parte dalla cucina

quando gli chiediamo come sta cambiando il servizio: “Io non faccio testo perché ho poca esperienza e ho iniziato a gestire un rifugio quando già il loro modo di lavorare era ormai cambiato. Certamente i clienti, soprattutto quelli che arrivano dalla pianura e dalla città, chiedono spesso servizi incompatibili con l’ambiente dove lavoriamo. Sta a noi gestori far comprendere che la montagna offre altro e va vissuta in maniera differente, perché. Da questo punto di vista,. Il peggiore è il turista che arriva da altre realtà dove ormai non va più perché c’è troppa gente; pretende servizi tipici dell’albergo tre stelle al quale era abituato, ma spetta a noi accettare la sfida di fargli comprendere che la montagna, in particolare quella carnica, è altro. Anche per questo, nell’ambito diche permettano di scoprire la nostra montagna, che permettano di esplorarla senza mettersi in coda come si è visto in altre regioni., ma nel senso di far capire dove stai camminando, cosa mettere nello zaino che è indispensabile, che. Se un visitatore non è pronto ad affrontare un modo diverso di vivere la montagna è meglio che resti dov’è”.fuori, mantenendo al suo interno la storicità dell’edificio. La struttura, di proprietà della, era stata gravemente danneggiata da una tromba d’aria ed è chiusa ormai da allora. Un anno fa era stato indetto un concorso di idee a cui erano stato invitati una decina di studi di progettazione., con base a Muralto nel Cantone svizzero del Ticino. La struttura, di proprietà della sezione triestina del Cai, si trova su un ampio anfiteatro ghiaioso a 1.876 di altitudine ai piedi meridionali del Jôf Fuart in vista del Campanile di Villaco, della Forcella di Riofreddo e della Cima e Forcella Vallone. Si trova in comune di Tarvisio ed è raggiungibile sia dal versante di Cave del Predil sia da Sella Nevea. Le linee architettoniche proposte dal progetto vincitore puntano su un design innovativo. Il rifugio si mostra all’esterno con un’immagine nuova affidata al rivestimento, di rame sulle facciate e di zinco-titanio in copertura. Il cuore interno del rifugio, invece, resta l’antico nucleo di pietra del 1923. Il preventivo dell’investimento è di 1,8 milioni di euro.. Non tragga in inganno il fatto che per qualche struttura, come nel caso del Rifugio Pelizzo, è aperto il bando per un nuovo gestore . Si tratta, come spiega, presidente di(associazione che riunisce 24 strutture in provincia di Udine e Pordenone), di realtà la cui gestione è affidata mediante convenzioni con durata predeterminata.- conferma Gasparini -, anche se ovviamente. Era partita molto bene; poi, a causa del maltempo e delle incertezze sulle normative per prevenire i contagi e per accedere ai locali dedicati alla ristorazione, abbiamo registrato un andamento altalenante. Di fatto la situazione in Friuli Venezia Giulia è in linea con quella registrata negli altri rifugi a livello nazionale. Agosto è andato bene e anche settembre ha dato buone soddisfazioni”.La stagione nelle strutture regionali inizia in primavera, di solito a Pasqua, e si conclude a metà ottobre, e le aperture invernali avvengono solo in concomitanza con le festività natalizie e per iniziative specifiche. “I rifugi sono attività - conferma Gasparini - che lavorano in quota, dove non c’è il collegamento alla rete elettrica e all’acquedotto, con costi più alti rispetto a chi fa ospitalità nel fondo valle. Anche l’approvvigionamento impone uno sforzo particolare e non si tratta di un lavoro semplice. Ciò nonostante. Questo perché i clienti oggi non sono esclusivamente appassionati della montagna che usano il rifugio come punto di partenza dove dormire per poi partire di buonora per un’escursione. Molti ora sono gitanti che salgono in montagna per qualche ora e vogliono mangiare bene. Ciò spiega perché oggi in molte cucine dei rifugi si trovano chef di livello e l’offerta dei piatti è sempre più curata”. Gasparini conferma che Assorifugi è attivamente impegnata nell’accompagnare i gestori in questo cammino di crescita e miglioramento e cerca di essere un punto di riferimento per queste strutture in termini anche di servizi. Tutto ciò grazie al rapporto con la Confcommercio di Udine che cura i corsi di aggiornamento per gli operatori e alla collaborazione con le istituzioni regionali e locali per organizzare vari eventi ed iniziative.