I sentieri di Stolvizza salutano la fine della bella stagione

Si avvicina l'appuntamento di domenica 27 ottobre quando a Stolvizza di Resia verranno chiusi, per la pausa autonnale e invernale, gli ormai popolari percorsi: “Ta lipa pot”, “Il sentiero di Matteo”, "Pusti Gost sulle tracce del passato", "P4 della Grande Buerra" e "Stolvizza facile". Un appuntamento che gli organizzatori dell'associazione "ViviStolvizza" auspicano si possa svolgere in condizioni meteorologiche favorevoli al fine di poter salutare nel migliore dei modi i tanti escursionisti che si stanno apprestando a partecipare a questa tradizionale iniziativa ludico-motoria che si svolge sotto l'egida della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti) Comitato Territoriale di Udine.

Adesso tutto è pronto per domenica 27 ottobre prossimo per proporre uno stimolante programma che prevede: il raduno in Piazza dell’Arrotino alle ore 8,30, la partenza dalle ore 9,00 alle ore 9,30 per l'escursione guidata nei percorsi: “Ta lipa pot” di km. 5,000 e 10,000; “Il sentiero di Matteo” di km. 12,000; "Pusti gost - sulle tracce del passato" di km. 13,000; "P4 della Grande Guerra" di km. 8,000 e "Stolvizza facile" di km. 1,000. Rientro quindi a Stolvizza dove gli escursionisti saranno attesi da un invitante ristoro con i prodotti tipici dei territori colpiti tre anni fa dal terremoto del Centro Italia. Si gusteranno lenticchie di Castelluccio, pecorino di Norcia, affettato della Valnerina nel ricordo di quel 30 ottobre 2016 quando a Stolvizza, in partenza, come in questa edizione, per l'escursione di chiusura, tutti furono scossi dalla notizia del tremendo terremoto che aveva sconvolto in mattinata gran parte del Centro Italia.

L’organizzazione ricorda che le escursioni, anche se alcune piuttosto impegnative, non hanno particolari difficoltà anche se si tratta pur sempre di sentieri di montagna i quali vanno percorsi con la dovuta attenzione e con un appropriato, ma quanto mai semplice, abbigliamento da trekking; per il resto l’escursione rappresenta una grande opportunità per trascorrere una mattinata di impegno fisico in un contesto ambientale davvero straordinario. Tradizionale caratteristica dell'appuntamento è, anche per questa edizione, la presenza di accompagnatori locali per ogni sentiero, un aspetto che permetterà ai partecipanti di entrare fino in fondo nella cultura e nelle tradizioni di questo splendido territorio e vivere con grande sicurezza tutta l'escursione.

Festa grande quindi a Stolvizza domenica 27 ottobre ma anche un pizzico di malinconia nel non vedere più nei mesi invernali i tanti appassionati che nel corso della stagione hanno animato questi sentieri intorno a Stolvizza; una malinconia però di breve durata perché tutti gli appassionati, nel salutarsi, si daranno appuntamento a sabato 4 aprile 2020 per la nuova apertura che darà il via ad una ricca stagione di straordinarie escursioni in questa splendida valle incastonata tra il Monte Canin, Monte Sart e la Catena dei Musi.

Venire a Stolvizza inoltre vi permetterà di conoscere le peculiarità di questo territorio: Il Monumento all'Arrotino nella omonima piazza e il suggestivo Museo dell'Arrotino; La splendida Chiesa dedicata a San Carlo Borromeo recentemente restaurata; Il "Museo della Gente della Val Resia" un contenitore interattivo sulla vita resiana; Il Borgo Kikey che ha retto al terremoto del 1976 con il Belvedere "Roberto Buttolo"; I due locali "La vecchia bottega" e "All'Arrivo" dove gustare i piatti della tradizione resiana e pietanze a base del pregiato aglio di Resia "Strok" presidio Slow food.

Inoltre, anche quest'anno gli arrotini del paese si metteranno a disposizione per affilare, Portate quindi con voi forbici e coltelli. Mentre effettuerete l'escursione, le mani esperte di questi autentici artisti affileranno i vostri utensili e cosi' riporterete a casa il loro prezioso lavoro come bel ricordo di Stolvizza e della Val Resia.