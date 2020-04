I viaggi di Zurab

Zurab è un tizio eccentrico, al limite della follia, forse un genio, di sicuro è pervaso dalla solitudine. Era il 6 settembre del 2017 e con lo sguardo di chi osserva qualche cosa di cui sa che si innamorerà, l’architettura degli edifici ortodossi, stavo ammirando dall’esterno la compostezza e l’eleganza della cattedrale ortodossa di Svetitskhoveli che si erge nel cuore di Mtskheta, antica capitale georgiana. Zurab, con non poca goffaggine, si offrì di spiegarmi ciò che aveva appreso in merito alla cattedrale in anni di studi e visite.

La vista di quell’uomo di mezza età, con occhiali da vista scheggiati che sembravano spinti all’ingiù da sopracciglia color cenere spesse un centimetro, pantaloni a quadri, una camicia gialla a maniche corte da cui spuntavano due braccia sottili ricoperte da una matassa pelosa a strisce grigie e nere, non prometteva nulla di buono. Il sorriso gentile e una voce delicata accesero la mia compassione ma lo scetticismo per quell’uomo un po’ pazzo, rimase. In pochi istanti iniziò a snocciolare dati riguardanti dettagli architettonici, le icone, le leggende, storie, date e perfino gossip riguardanti i tempi della sua giovinezza. Un’erudizione da professore esperto. La conoscenza era una passione personale, aveva passato la vita facendo i lavori a suo dire più sciocchi, “meno c’è da pensare mentre guadagno un misero stipendio e meglio è...”



Terminata la visita fu impossibile rifiutare l’invito per un calice di vino georgiano “rosso rubino, un calice al giorno, il mio unico vizio da quando ho smesso con le sigarette”. L’interno della casa era avvolto dalla semioscurità e da un tanfo di chiuso. Uno slalom fra pile di libri in russo, tedesco, inglese, georgiano fu necessario per raggiungere il suo angolo di mondo preferito, una scrivania con due monitor enormi che non potevano essere più fuori luogo in un tale caos intriso di povertà. Zurab raccontò con fare caloroso di un progetto che stava portando avanti da anni.

“Sto creando una collezione di viaggi virtuali”. Immagino comprese la mia perplessità. “Sì, voi viaggiatori andate in giro per il mondo e io viaggio da qui. Per ore e ore, ogni giorno, nemmeno mi rendo conto del tempo che passa”. Chiesi maggiori informazioni.

“Ho raccolto video di varie parti del mondo e li ho uniti, ho creato sequenze di immagini di un sacco di paesaggi, città, musei, quadri, paesi, qualsiasi cosa vada vista.” Tutta quella mole di contenuti aveva una colonna sonora che lui pescava tra le opere dei suoi compositori preferiti. Qualsiasi dubbio sul fatto che fosse folle venne sgretolato, bastava guardarlo in volto mentre con movimenti isterici apriva cartelle che portavano alla luce sfilze di ‘file’ apparentemente senza fine. Una sequela di video ben fatti si susseguì per quello che mi parve un tempo brevissimo, ma che in realtà si rivelò essere durato ben tre ore. Fiordi norvegesi, spiagge delle Seychelles, deserti (e qui le sfumature algerine, i rossi namibiani, i tramonti del Gobi venivano di volta in volta sottolineate), città a ogni latitudine, attrazioni naturali e una collezione di statue e opere d’arte prodotte in svariate epoche in ogni angolo di mondo.

Lo sforzo compiuto nella fase di ricerca e montaggio, erculeo a dir poco, pareva poca cosa se comparato alla quantità di informazioni relative a quei luoghi che quella creatura aveva digerito in anni di ricerche solitarie.

E veniamo al 26 marzo 2020, data in cui ricevo una e-mail da un indirizzo bizzarro. È Zurab ma passano alcuni secondi prima che lo metta a fuoco dato il tempo trascorso dal suo ultimo messaggio un anno fa. “Visto? Il mondo intero è costretto a fare ciò che io ho fatto da sempre: viaggia davanti al monitor. Il primo aprile parto, con la mia vecchia bici. Prima Borjomi con l’acqua tanto cara a Stalin e poi vediamo se arrivo al mar Nero. A essere sincero, ho paura, hai qualche consiglio?” Pedala Zurab, pedala. E che il vento, il sole, la pioggia, la strada e la realtà ti siano lieti.





