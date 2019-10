Ig Fvg in mostra a Ronchi

Si è conclusa, da una settimana, per Ig Friuli Venezia Giulia, la mostra fotografica a Ronchis che ha visto l'inserimento di tre fotografi partecipanti al concorso per la promozione del Fvg, attraverso l'hashtag #friulivginfotio su Instagram.

I tre vincitori sono stati Giulia Chiarotto, Stefan Ihmels e Veronica Minati. A tutti i followers della community instagram di @ig_friuli_veneziagiulia è stato chiesto di partecipare al concorso, candidando una foto che rappresentasse il nostro territorio, alla scadenza della possibilità di candidarsi sarebbero state scelte le tre foto più belle da inserire nella mostra in occasione dei 20 anni del circolo della fotografia di Ronchis "L'officina".

Per un'intera settimana le foto sono state esposte nella sede della Protezione civile di Ronchis per poi essere trasferite domenica 13 ottobre in uno stand dedicato, nell'ambito della Festa della polenta, evento eco sostenibile organizzato dalla Pro Loco Ronchis.

Un passo avanti per la community di Ig Friuli Venezia Giulia e per il regional manager Giuseppe Di Leo, che ha iniziato a portare ciò che su instagram c'è da diversi anni, per la prima volta dal vivo, e non intende fermarsi. In programma una nuova mostra più ampia, il 25 aprile 2020 in occasione della Festa di san Marco e della liberazione, organizzata sempre dalla Pro Loco di Ronchis.