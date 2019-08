Il bello della rotaia

Vi piacciono i viaggi in treno? E magari sognate di poter salire su una carrozza di untreno a vapore? Ecco quello che fa per voi. Prosegue infatti il programma dei treni storici per il 2019, in collaborazione con Trenitalia, Fondazione Fs Italiane, Ferrovie Udine-Cividale (Fuc), PromoTurismoFvg e le aziende di trasporto pubblico locale. Diversi treni sono correlati alle manifestazioni principali dei quattro capoluoghi: la Barcolana a Trieste, il festival internazionale èStoria a Gorizia, la manifestazione enogastronomica Friuli Doc a Udine e il festival #Pordenoneviaggia a Pordenone.



Gli appuntamenti sono: 25 agosto Treno del Confine e paesaggi tra la Repubblica di Venezia e la Grande Guerra, da Trieste a Palmanova, Gradisca e Redipuglia (viaggio tra le storie di confine); 1 settembre treno dei borghi più belli d’Italia, a vapore da Gemona a Budoia (con visita alla sagra dei cesti a Polcenigo e al borgo di Toppo di Travesio); 14 settembre Treno di Friuli Doc a vapore da Trieste a Udine (correlato alla manifestazione enogastronomica del capoluogo friulano); 15 settembre Treno di Pasolini da Udine a Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento (lungo i luoghi pasoliniani nel settantesimo del romanzo Il sogno di una cosa); 22 settembre, treno della Poesia, da Pordenone a Meduno (spin off della manifestazione PordenoneLegge); 29 settembre treno tra mosaici, castelli e natura da Udine a Spilimbergo (correlato alla manifestazione Art&Mosaico con visita alla scuola mosaicisti); 6 ottobre, treno Sapori d’autunno, da Udine a Fanna-Cavasso e Pinzano al Tagliamento (per la festa d’Autunno con visita al castello di Pinzano); 13 ottobre Barcolana Express, treno a vapore da Udine a Trieste per la manifestazione velica; 13 ottobre treno delle mele antiche da Treviso ad Andreis; 27 ottobre, treno della zucca, a vapore da Trieste a Venzone (correlato alla festa della Zucca); 3 novembre treno della Grande Guerra, a vapore da Udine a Cornino e Pinzano al Tagliamento (lungo i luoghi della Grande Guerra); 10 novembre treno festa del Formaggio da Sacile a Gemona del Friuli; 8 dicembre treno dei presepi, a vapore da Gemona a Sacile (con visita al mercatino di Natale sacilese e al Borgo di Poffabro).