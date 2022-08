Il Bicibus fa tappa a Muzzana del Turgnano

Il Bicibus è il servizio del Tpl Fvg dedicato a cicloturisti e sportivi che consente di spostarsi sul territorio regionale con la propria bici al seguito a bordo di autobus extraurbani muniti di apposito carrello per il trasporto delle due ruote.

Fino a fine agosto nell’itinerario giornaliero Udine – Latisana – Lignano, è stata inserita anche la fermata di Muzzana del Turgnano in via Molino (piazzale antistante l’ex Hotel Turgnano).

“E’ di certo una bella occasione per scendere a Muzzana e visitare in bicicletta il territorio dei grandi boschi planiziali (l’antica Silva Lupanica) per poi proseguire esplorando lo splendido territorio circostante caratterizzato dai boschi, dai numerosi corsi d’acqua e dal paesaggio di bonifica e raggiungere comodamente le vicine principali località turistiche”, commenta il vicesindaco Massimiliano Paravano.

