Il boutique camping amico degli animali

Siamo ormai alla vigilia dell’estete e ferve già la programmazione per le proprie vacanze, che quest’anno si prospettano nel segno della normalità. Ma non per tutti… infatti, per gli animali da compagnia questo periodo rischia di essere all’insegna dell’abbandono. Fortunatamente esistono strutture ricettive che ai cani danno un caloroso ‘benvenuto’ e ai quali dedicano aree intere. È il caso dell’Europa Camping Village di Cavallino Treporti dove, senza alcun disturbo, convivono esseri umani e amici a 4 zampe. Lodging dedicati alle famiglie e amici che portano appunto il cane in vacanza, ciotola di ristoro per dare il benvenuto e una spiaggia dedicata al loro rinfresco dal caldo torrido. Il Camping ha da sempre la tradizione di accogliere gli animali.

“È una questione di civiltà – dichiara Stefania Amodeo, la responsabile marketing che da più di sei anni segue il boutique camping sulla riviera adriatica– ed è anche una questione di amore. Una scelta premiante perché la struttura ha un forte base market, ovvero repeter che vengono ogni anno a trovarci per diversi motivi, ma non ultimo la possibilità di portare l’amico a quattro zampe in vacanza”.

Spazi ampi e verdi, spiega la manager e consulente strategico, attenzione all’igiene, personale di sicurezza, possibilità di lavare agevolmente gli animali sono gli altri aspetti fondamentali.