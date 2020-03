Il Carso ai tempi del Coronavirus

“Piacevolmente Carso a tempi del Coronavirus”: escursioni virtuali via Facebook, alla scoperta del Carso tra Trieste e Gorizia con foto, video, informazioni naturalistiche e citazioni storiche e letterarie.

La cooperativa Curiosi di natura, di Trieste, costretta dal Coronavirus a rinviare le attività escursionistiche e di didattica ambientale, nell’attesa di un ritorno alla normalità propone delle escursioni virtuali via Facebook, in cui scoprire gli ambienti carsici che saranno oggetto delle prossime escursioni. Sulla pagina www.facebook.com/curiosidinatura ogni giorno vengono postate foto originali commentate, video e audio realizzati da Curiosi di natura, sul Carso e le sue caratteristiche, nell’intento di farli apprezzare anche da quanti ora sono costretti a stare a casa.

Le “escursioni virtuali” sono visibili anche da chi non è iscritto a Facebook: basta collegarsi al sito web www.curiosidinatura.it, dove in un’apposita finestra appaiono tutti i post delle “escursioni virtuali”. E, a lato, sono visibili anche tutte le proposte di Curiosi di natura per quando riprenderanno le tradizionali escursioni e attività didattiche sul territorio.

Altre informazioni e (future) prenotazioni, anche per comitive, all'email curiosidinatura@gmail.com o al cellulare 340.5569374.