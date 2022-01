Il Centro Visite di Pietrarossa si rifà il look

E' stato presentato oggi, a Monfalcone, l’avvio dei lavori del Centro Visite di Pietrarossa, il primo progetto del mega contributo regionale da 9 milioni di euro, ad essere avviato.



Il progetto prevede la realizzazione di una sala multimediale dotata di due visori per rendere più attrattiva l’esperienza didattica delle scolaresche, una sala laboratori, nonché un percorso esterno che collegherà e valorizzerà i laghetti.



“Sarà una struttura innovativa e unica per il nostro Carso. Puntiamo soprattutto sugli elementi multimediali e sugli aspetti sensoriali in modo da creare il coinvolgimento emotivo e non solamente degli esperti e degli appassionati. Vogliamo fare del Centro visite di Pietrarossa un punto di riferimento con caratteristiche uniche del genere per chi ama la natura e vuole conoscere le straordinarie particolarità del territorio”. Questo l’obiettivo indicato dal sindaco, Anna Maria Cisint, nel ringraziare Lucio Gregoretti e Rada Orescanin che hanno curato la parte operativa della richiesta contributi con l’ufficio Urp.



E’ inoltre prevista la realizzazione di un percorso didattico-esplorativo che collegherà il Centro visite di Pietrarossa a un’area importante ma sconosciuta, quella del laghetto di Pietrarossa.Gli allestimenti interni della sala del laboratorio sono stati realizzati con il materiale della tempesta Vaia nell’ottica della sostenibilità, mentre altri strumenti sostenibili saranno a disposizione dei fruitori, quali la colonnina per ricaricare i cellulari alimentata a fotovoltaico o la possibilità di percorrere la zona con le ebike. Interventi complessivi da 156 milioni di euro (€ 155.968,00).Il Sindaco ha ricordato che il Centro visite di Pietrarossa è stato aperto al pubblico dall’attuale Amministrazione, nel 2017 dopo un lungo periodo di abbandono e dopo alterne vicende gestionali.Elemento essenziale è stata la scelta di affidamento a una rete di associazioni, - capofila il CAI; - che hanno preso a cura la struttura e sono stati protagonisti di un’intensa attività di animazione.Preziosissima la presenza oggi delle associazioni che hanno suggerito implementazioni collaborative, mentre Lucio Gregoretti ha invitato i rappresentati a condividere il contenuto che sarà pubblicato sugli strumenti promozionali dell’area.Dal 2017 ad oggi il Comune ha effettuato importanti investimenti sotto il profilo dell’accessibilità e della sistemazione esterna dell’area, la messa in opera di un impianto di videosorveglianza e una serie di interventi di manutenzione per rendere al meglio funzionale la struttura.Il nuovo piano di interventi consente ora di far fare un salto di qualità al centro visite con l’allestimento multimediale dell’immobile di maggior dimensione, individuandone precise funzioni, e nello stesso tempo si prevede il miglioramento della cartellonistica e delle attrezzature esterne per promuoverne l’attrattività.“Posso esprimere la soddisfazione perché Abbiamo raggiunto l’obiettivo di far uscire dall’incuria il Centro di Pietrarossa e trovare i modi migliori per valorizzare il nostro patrimonio ambientale e naturalistico”, ha concluso il Sindaco.