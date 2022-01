Il Consorzio Arta Terme accoglie cento sciatrici da tutta Italia

In programma originariamente a marzo 2022, sono in corso, oggi e domani (26 e 27 gennaio) sui tracciati dello Zoncolan le due gare Fis femminili valide per il Gran Premio Italia, organizzate dal Cimenti Sci Carnia: 120 atleti, tra sciatrici da tutta Italia e sportivi dall’estero per la gara internazionale, sono arrivati in Carnia per contendersi il Gran Premio PrimaCassa. Oggi si tiene il Gigante, domani lo Slalom.

Intanto le strutture ricettive del Consorzio Turistico Arta Terme - Benessere Alpino si sono preparate ad accogliere e alloggiare cento ospiti, tra atlete, allenatori e squadre, per far toccare con mano l’ospitalità e l’offerta turistica delle Alpi Dolomiti Friulane.

“Stiamo facendo un lavoro di rete con gli Sci Club da un lato – spiega la Presidente del Consorzio Chiara Gortani – e con gli operatori dell’accoglienza dall’altro per gestire l’ospitalità, ma anche con PromoturismoFvg per promuovere la destinazione e la sua offerta in modo coordinato”.

Per gli sciatori amatoriali prosegue fino al 28 gennaio l’offerta di skipass a prezzi promozionali sullo Zoncolan. Continua anche il calendario di escursioni e attività extra-sci Sole&Neve, con proposte a forte valenza emozionale per piccoli gruppi, organizzate da Alpi Dolomiti Friulane - Consorzio Turistico Arta Terme con il sostegno di PromoTurismoFvg.