Il Consorzio We Like Bike si presenta

Presentazione ufficiale a San Daniele per il Consorzio We Like Bike, che, a poco più di un mese dalla sua costituzione, ha illustrato la propria base sociale iniziale e le ragioni che hanno impresso una decisa svolta evolutiva all’esperienza sperimentata nel 2019.

Francesco Ciani, nominato presidente del consorzio in questa fase di avvio, e Franco Bortuzzo, noto giornalista sportivo della Rai e tra i soci fondatori del consorzio, hanno illustrato l’idea originale e le ragioni e gli obiettivi concreti per i quali si è inteso affidare il progetto a un'autentica nuova impresa, fortemente rappresentativa del territorio e che ponesse così proporsi come strumento operativo, senza limiti di efficienza e di raggio d’azione, in una missione che traguarda lo sviluppo dei flussi cicloturistici nel territorio collinare – e non solo – assieme alla diffusione dell’uso delle due ruote – magari a pedalata assistita - a livello locale e sulla migliore organizzazione degli operatori della ospitalità e della ricettività in un progetto di continuo affinamento ed aggiornamento dell’offerta specifica, aperta ad appassionati e utilizzatori di tutta Europa.

Un breve filmato ha sintetizzato la mission del Consorzio e si è focalizzato sull'anticipazione dei nuovi tracciati destinati, entro l’estate, a estendere la rete dei percorsi – che sono già una ventina – lungo il Tagliamento fino allo Spilimberghese, così come verso Gemona e Venzone, completando i tracciati che s'innervano in tutte le località della Comunità collinare.

Alcune iniziative di carattere culturale saranno allestite in occasione delle tappe friulane di Giro d’Italia in ottobre. Presente assieme ad altri sindaci e amministratori, il presidente della Comunità Collinare, Paolo De Simon, ha ribadito il programma di sviluppo turistico che l’ente si appresta a varare e a coordinare per conto di tutti i comuni, rilevando la particolare opportunità della presenza in campo di un'entità d’impresa che si ponga obiettivi concreti assolutamente compatibili ed integrati sul piano cicloturistico.

Una conferma dell'assoluta coincidenza di progetti e obiettivi è stata testimoniata anche da rappresentanti di PromoturismoFvg, mentre l’assessore Silvano Pilosio e il Sindaco di San Daniele Pietro Valent hanno portato il saluto della città che ha sostenuto il programma fin dalla sua fase di sperimentazione. Il primo ha parlato in particolare del perfezionamento di una visione di collegamento trasversale agli assi delle ciclovie esistenti, ampliandone l’orizzonte, mentre Valent ha ricordato l’impegno della città a triangolare progetti di sviluppo condivisi tra San Daniele, Aquileia e Spilimbergo, nella stessa direzione colta da We Like Bike, che nasce con una prioritaria proiezione rispetto a un territorio vasto e integrato, come testimoniano i percorsi per il cui potenziamento il consorzio sta già lavorando.