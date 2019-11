Il dinosauro Bruno in mostra al Castello di Duino

Da venerdì 6 dicembre Bruno, il secondo dinosauro del Villaggio del Pescatore, sarà visibile nella sua completezza, per un periodo limitato, all’interno del Castello di Duino.



Dopo aver visitato le sale del Castello perfettamente arredate, ricche di testimonianze della lunga storia della famiglia della Torre e Tasso, il pubblico potrà osservare da vicino lo scheletro originale del secondo dinosauro rinvenuto al Villaggio del Pescatore per il quale, grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza, i principi della Torre e Tasso e la società specializzata Zoic di Trieste, è stato possibile allestire una sala ad esso dedicata. Una guida specializzata racconterà la storia del rinvenimento di Bruno e della preparazione di questo dinosauro unico nel suo genere.



La situazione del rinvenimento dell’adrosauroide Bruno, vissuto circa 70 milioni di anni fa, è infatti unica al mondo per la peculiare giacitura su una piega della roccia che lo curva di 180°, situazione che ha reso necessaria un’operazione delicata e non semplice per il suo recupero.



Un’occasione imperdibile quindi di ammirare con un solo ingresso sia il dinosauro, sia lo splendido Castello che, affacciato sul mare, fu costruito nel 1300 sulle rovine di un avamposto romano e con la sua struttura composita e massiccia domina il golfo di Trieste.



La sala dedicata a Bruno sarà aperta durante l’orario d’apertura del Castello tutti i week end dal 7 dicembre 2019 al 1° marzo 2020 compresi.

Lunedì solo su prenotazione per scuole.



Sono previste le seguenti aperture straordinarie:

- 26-27-30 dicembre dalle 9:30 alle 16:00

- 31 dicembre dalle 9:30 alle 13:00

- 2-3-6 gennaio dalle 9:30 alle 16:00



Per informazioni e prenotazioni:

telefono: 040 208120

e-mail :visite@castellodiduino.it



Il dinosauro Bruno

Rinvenuto negli anni ‘90 il dinosauro Bruno prende il nome dal suo scopritore, Bruno Zoppolato. La prima parte dello scheletro fu infatti estratta nel 1999 grazie ad uno scavo della Soprintendenza e depositato presso il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. Fu poi ricomposto nel laboratorio della ditta Zoic con la testa e la coda, recuperate in successivi scavi.



L’esemplare, simile ad Antonio, il primo scheletro rinvenuto al Villaggio del Pescatore, è quindi completo al 75%. Si tratta di un adrosauride, dinosauro “a becco d'anatra”, un erbivoro terrestre vissuto 70 milioni di anni fa.

In occasione dell’inaugurazione l’Azienda Agricola Zidarich sarà lieta di offrire il vino di sua produzione.