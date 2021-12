Il Distretto Paîs di Rustic Amour si presenta

Prosegue lo sviluppo della strategia "Paîs di Rustic Amour - Sistemi integrati di cooperazione territoriale per uno sviluppo locale sostenibile e inclusivo". Si tratta di un distretto rurale innovativo che sta nascendo nell'asta della Destra Tagliamento: incentrato sull'economia sostenibile e solidale, è basato su un modello di agricoltura integrato con l’ambiente e che promuove un sistema socio-economico inclusivo che attragga anche il turismo slow.

In programma a San Vito al Tagliamento e Spilimbergo due incontri per presentare agli stakeholder - operatori economici del settore turistico, enogastronomico, agricolo e sociale - il legame tra domanda turistica e offerta del territorio che il progetto vuole valorizzare. L'occasione in particolare è quella di illustrare la strategia e i suoi obiettivi, nonché la messa in rete dei luoghi (attraverso la realizzazione di itinerari ciclabili e recuperi architettonici) e le persone (attraverso la realizzazione di un portale web funzionale a promuovere il territorio e gli operatori economici ivi presenti).

L'appuntamento sarà giovedì 2 dicembre alle 17 alla fattoria sociale La Volpe sotto i Gelsi in via Copece a San Vito al Tagliamento e lunedì 6 dicembre alle 17 al teatro Miotto di Spilimbergo in via Barbacane.

Sarà presentata la strategia, finanziata nella Misura 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2020. La strategia coinvolge i Comuni di Spilimbergo (capofila) - Casarsa della Delizia - Chions - Cordovado - San Giorgio della Richinvelda - San Martino al Tagliamento - San Vito al Tagliamento - Sesto al Reghena - Valvasone Arzene. Oltre ai 9 Comuni hanno aderito al consorzio altri operatori ed enti pubblici e aziende agricole, per un totale di una trentina di partner coinvolti.

Saranno poi illustrati i tavoli di lavoro che coinvolgeranno gli stakeholder: tavolo di lavoro tematico sulla valorizzazione del territorio e promozione turistica gestito dalla Pro Casarsa della Delizia APS; tavolo di lavoro tematico dedicato all'agricoltura sociale gestito da Ambito Socio Assistenziale Tagliamento; tavolo di lavoro relativo all'agricoltura gestito da Confcooperative Fvg.

Previsto, infine, un momento di condivisione con i partecipanti, ai quali sarà presentato in anteprima anche il nuovo portale web che permetterà ai turisti di addentrarsi sul territorio "in diretta" mentre attaccano il telefono cellulare alla propria bicicletta (elemento che rende il portale uno dei primi in Italia a permettere questa navigazione).

Infatti, attraverso la strategia si andranno a unire 196 km di rete ciclabile tra strade bianche e piste ciclabili, in 5 grandi itinerari segnalati da cartellonistica sul territorio che potranno usufruire anche di sette edifici riqualificati, di tre infrastrutture recuperate e dell'allestimento di 11 spazi fisici per l'accoglienza dei turisti e a disposizione della comunità, nei quali avviare e sviluppare opportunità di incontro e attività di animazione. Le aree verdi riqualificate sono in totale ampie 75 mila 400 metri quadri. Inoltre ci saranno dieci interventi di agricoltura sociale e laboratori e la creazione di un portale web unico per la comunicazione con le schede dei luoghi storici, artistici e naturali da visitare e delle aziende aderenti.

"I due eventi - spiegano i curatori della strategia, che hanno visionato il portale web in una riunione svoltasi nei giorni scorsi al municipio di Spilimbergo - sono mirati al coinvolgimento di tutti gli operatori del settore turistico, sociale e agricolo del territorio per invitarli a prendere parte alla progettazione, al fine di garantire a turisti e visitatori un’accoglienza completa, oltre che dare la possibilità agli stessi operatori economici di partecipare attivamente alla progettazione".

Partecipazione libera agli incontri fino esaurimento posti avendo con sè il Green Pass. Per informazioni e contatti: 338 7874972; procasarsa@gmail.com.