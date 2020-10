Il fascino della Laguna... restando con i piedi per terra

La riserva Valle Canal Novo permette di godere del fascino della Laguna di Marano anche senza un’imbarcazione, tra canneti, passerelle in legno e silenzi. A farci scoprire la magia di questo scorcio della nostra regione è l’ambassador di PromoturismoFvg Anna Cum.

Passeggiando sulle passerelle di legno che conducono il visitatore nel cuore della riserva, fra canneti, casoni adattati per l’osservazione dell’avifauna, cigni e germani reali che nuotano lenti sullo specchio d'acqua lagunare, inizio a comprendere il motivo che ha avvicinato molte persone al bird watching.

Il periodo migliore della giornata? E’ sicuramente il tardo pomeriggio, in quanto la luce del tramonto rende il luogo ancora più suggestivo. E per concludere, non può mancare una cena a base del pesce locale! Leggi il resto del racconto di viaggio

