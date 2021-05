Il Friuli rinato dopo il terremoto nel racconto di 'Un reporter in valigia'

Mille persone morirono nel terremoto del Friuli del 1976. Gemona e Venzone vennero quasi del tutto distrutte, ma la tenacia del suo popolo ha fatto tornare a nuova vita questi luoghi che a distanza di anni mostrano ancora le cicatrici di uno dei peggiori drammi del nostro Paese. Il nuovo episodio della stagione dedicata al Friuli Venezia Giulia di ‘Un reporter in valigia’, pubblicato sui social sabato 22 maggio, parte dall’epicentro del sisma, sulla sponda est del fiume Tagliamento.



“Queste due città – racconta Mirco Paganelli, l’autore della web-serie di viaggi che dalla pandemia in poi va alla riscoperta dei tesori italiani - sono l’esempio di come una comunità si reimpossessa, attraverso la ricostruzione, della propria identità che, come ho raccontato di recente all’Aquila, passa anche attraverso l’identità urbana”. E non solo, aggiunge il video-reporter: “Gemona e Venzone sono oggi frequentatissime mete di turisti, specie stranieri, che possono ammirare non solo il patrimonio storico e artistico recuperato, ma anche quello naturalistico delle vicine Prealpi Giulie e della Carnia”. Ed è in quest’ultima terra che si conclude l’itinerario, con l’esperienza gastronomica di Cesclans e la visita a Tolmezzo. Il prossimo episodio, in uscita sabato 29 maggio, condurrà lo spettatore nell’inedita esplorazione della Val Resia e del suo dialetto, sempre attraverso il racconto in prima persona di Paganelli. È possibile vedere l’ultimo episodio ai seguenti link: YouTube, Facebook e Instagram.



Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.‘Un reporter in valigia’