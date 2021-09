Anche il Friuli Venezia Giulia celebra le Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 25 e domenica 26 settembre. Le Giornate costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa. Promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni. Il tema di quest’anno è “Heritage All-Inclusive!”, che sottolineerà l'aspetto dell'inclusività e della diversità nell'esperienza dell’eredità culturale. Tanti gli eventi in programma in tutta la regione.



Le passeggiate patrimoniali

Le passeggiate patrimoniali sono percorsi tematici grazie ai quali gli abitanti riscoprono dei luoghi, tradizioni, monumenti come patrimonio culturale della propria comunità, non solo per il valore artistico-architettonico dei siti e per la loro portata storica, ma anche per il significato che hanno assunto nello svolgimento della vita quotidiana e nelle attività attuali. Durante il percorso i partecipanti hanno l’opportunità di incontrare delle persone che vivono o che hanno legami con il territorio visitato, i “testimoni”.



Patrimonio culturale, TUTTI inclusi!

PROGRAMMA 2021

UDINE E PROVINCIA

PORDENONE E PROVINCIA

TRIESTE E PROVINCIA

Vediamo nel dettaglio alcuni degli appuntamenti proposti.“Slow! Passeggiando sul San Michele senza fretta…” è il titolo dell'incontro in programma a Sagrado alla scoperta del Monte San Michele, un sito davvero interessante per chi ama la storia e che si presta ad essere scoperto anche in modo “slow”, seguendo un itinerario breve, senza difficoltà escursionistiche particolari e, soprattutto, senza fretta.Per questa edizione GEP si propongono due passeggiate capaci di ricondurre proprio queste persone al piacere di compiere un’attività all’aperto, all’insegna della Storia, nel rispetto della loro forma fisica e dei loro ritmi, in un sito affascinante sul quale dal 2018 è attivo anche un innovativo museo multimediale sulla Prima Guerra Mondiale (schermi tattili, realtà virtuale e aumentata).Le passeggiate del 25 e 26 settembre rientrano in un Progetto più ampio dal titolo “Custode del Tempo. Il Monte san Michele tra storia, memoria e innovazione” organizzato dal Comune di Sagrado con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, ente che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del sito all’aperto e soprattutto al riallestimento del Museo in chiave multimediale (schermi tattili, realtà virtuale e una App per la realtà aumentata).Sabato 25 settembre 'Passeggiata culturale al Villaggio Operaio' a Monfalcone, al Villaggio Operaio, mentre a Gemona è in programma una visita guidata al castello con laboratorio didattico per bambini e ragazzi. A Ronchi dei Legionari è in programma 'Racconti dalla Villa' alla scoperta della storia di Villa Vicentini Miniussi che si intreccia fortemente con gli sviluppi economici e culturali del territorio di Ronchi, dall’epoca della sua realizzazione successiva al 1829. Grazie alla visita guidata si potranno ripercorrere le vicende legate alle famiglie Vicentini e Miniussi e ai legami con la cittadina isontina e passeggiare tra le stanze affrescate scoprendo suggestivi spazi, come la torretta e la cripta. La villa nel periodo ospita la mostra fotografica “La voce di Impastato. Volti e parole contro la mafia” di Elia Falaschi, realizzata nell’ambito del Festival del Giornalismo organizzato dall’Ass. Leali delle Notizie.L’Ecomuseo Val Resia organizza una passeggiata a Sella Carnizza (1086 m slm), un ampio passo che mette in comunicazione la Val Resia in Friuli Venezia Giulia con l’alta Valle dell’Isonzo in Slovenia. La Val Resia è incorniciata dalle Alpi e dalle Prealpi Giulie, montagne di incontestato fascino su cui corre il confine italo-sloveno. E’ una secolare terra di confine: dal 1866 al 1915 qui si snodava la frontiera tra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico e, prima del 1797, quella fra la Repubblica di Venezia e il Sacro Romano Impero della Nazione Germanica. Un confine che ha modellato fortemente le caratteristiche storiche, culturali e linguistiche di questi territori. Sella Carnizza, inoltre, è una della più importanti zone di alpeggio della Val Resia la cui attività è documentata già in epoca antica. Durante la passeggiata scopriremo questo piccolo universo che l’uomo ha sempre cercato di dividere nonostante la natura cercasse di unire.Camminata lungo le rive del torrente Cosa, da Travesio alla Diga del Tul per scoprire le opere dell’ing. Domenico Margarita, i suoi interessi in diversi campi, da quello caseario a quello idroelettrico e alla lavorazione dei cereali.Scoprire i luoghi più belli di Polcenigo in e-bike seguendo la “traccia” di San Cristoforo, con panorami di rara bellezza e scenari da cartolina. Per concludere con un appetitoso aperitivo…La prima tappa del Cammino di San Cristoforo attraversa il Comune di Caneva. Sarà percorso il tratto più suggestivo che si snoda tra il Castello e San Martino. Luoghi ricchi di storia, di natura e di prodotti tipici! Una passeggiata per scoprire, nella stagione autunnale, i due colli che fanno da cornice ai borghi canevesi: il Col de Fer e il Col di S. Martino.Passeggiata per il territorio di Stevenà in Comune di Caneva alla scoperta del patrimonio storico – culturale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.Escursione alla “Casa della Barca” e passeggiata nel bosco di Valeriano, a Pinzano al Tagliamento, accompagnati da un esperto botanico. Degustazione di prodotti a base di mele antiche.La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg organizza diversi appuntamenti sul territorio regionale. In Italia questo evento è fortemente sostenuto e promosso dal MiC, Ministero della Cultura, come momento di condivisione e di avvicinamento alla cultura per il più ampio e vario numero di pubblico possibile. Per questo il tema di quest’anno è “Patrimonio culturale, TUTTI inclusi!”, un invito alla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia di età, gruppi etnici, minoranze, persone con disabilità.In questa prospettiva i luoghi della cultura della Soprintendenza ABAP FVG, inserendosi nella ricca offerta degli Istituti MiC, offrono un ampio calendario di appuntamenti: aperture straordinarie e gratuite delle proprie sedi e delle aree archeologiche con visite guidate, conferenze, concerti e anche attività rivolte ai più piccoli.L’invito, rivolto a tutti i cittadini, è quello di partecipare e promuovere la bellezza del nostro patrimonio culturale.*Palazzo Clabassi (Udine, via Zanon 22, sede della Soprintendenza ABAP FVG – androne)Eventi a Palazzo ClabassiSabato 25 settembre – a partire dalle ore 10.00· 10.00 - Conferenza “Identità culturale del Friuli Venezia Giulia attraverso l’Archivio Fotografico della Soprintendenza - Restauro e Valorizzazione”. L’incontro, a cura di Elisabetta Francescutti, Elisa Bertaglia, Chiara Boschian, Eugenia di Rocco, Marina Sussa e con la collaborazione di Rosalba Piccini e Laura Tessaro, si propone di presentare il progetto finalizzato al restauro e valorizzazione dell’Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. L’archivio, nel quale si rintracciano le fasi dello sviluppo dell’identità culturale della regione, racconta i primi passi mossi nell’ambito dell’attività di tutela sul territorio regionale, la nascita e l’evoluzione dell’Istituzione.· 11.00 - Visita guidata al laboratorio di restauro di Udine con presentazione di alcuni restauri e focus di approfondimento sul restauro conservativo del materiale fotografico di pertinenza dell’Archivio della Soprintendenza.Ingresso libero (fino al limite di capienza massima per motivi di sicurezza)*Chiesa della Presentazione di Maria al Tempio (Udine, via Zanon 12)Sabato 25 settembreApertura straordinaria della Chiesa delle Zitelle· 10.00-12.00 - a cura del personale tecnico della Soprintendenza, sarà visitabile la Chiesa della Presentazione di Maria al Tempio, nota anche come Chiesa delle Zitelle (via Zanon 12, Udine).Ingresso libero (fino al limite di capienza massima per motivi di sicurezza)*Casa Bertoli (Aquileia, Via Patriarca Popone)Apertura straordinaria e visite guidate a Casa BertoliSabato 25 settembre - Ore 10.00 - 13.00 / 15.30 - 18.00A cura della Soprintendenza ABAP FVG e dell’Associazione Nazionale per AquileiaSabato 25 settembre sarà possibile esplorare “Casa Bertoli”, edificio che si trova lungo il viale che conduce a piazza Capitolo e alla basilica, e scoprire i suoi meravigliosi affreschi grazie alle visite curate dall’Associazione Nazionale per Aquileia e alla Soprintendenza.L’edificio risale almeno al XIII secolo, ma subì diversi rifacimenti e abbellimenti nel corso dei secoli, quando ospitava alcuni dei canonici di Aquileia. Casa Bertoli fu decorata a più riprese da affreschi, in particolare nelle sale più importanti e all’ingresso dal vano scale.Ingresso libero (fino al limite di capienza massima)*Villa romana di Torre (Torre di Pordenone, via Vittorio Veneto)Apertura straordinaria e visite guidateSabato 25 settembre e domenica 26 settembreEupolis, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio FVG e il Comune di Pordenone, propone una serie di attività laboratoriali e percorsi per visitare e valorizzare il sito archeologico della Villa romana di Torre e la sezione dedicata all'epoca romana del vicino Museo archeologico del Friuli occidentale – Castello di Torre.Sabato 25 settembre· 15.00 e 16.30 - Percorso assistito al sito della Villa romana per adulti e famiglie (massimo 15 partecipanti a percorso)· 15.00 - laboratorio di affresco per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio)· 16.30 - laboratorio sulle lucerne e antefisse per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio)Domenica 26 settembre· 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 - percorso assistito al sito della Villa romana per adulti e famiglie (massimo 15 partecipanti a percorso)· 10.00 e 15.00 - laboratorio di affresco per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio)· 11.30 e 16.30 - laboratorio sulle lucerne e antefisse per bambini dagli 8 agli 11 anni (massimo 10 partecipanti a laboratorio)Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 settembre 2021 su http://bit.ly/eupolis_prenotazioniPer informazioni: 0434 923027 / info@eupolis.info*Teatro romano (Trieste, via del Teatro romano)Apertura straordinaria dell’area archeologicaNell’ambito del progetto “Un Mare di Archeologia 2021”, promosso da Trieste Next, si svolgeranno, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP FVG, una serie di eventi nel Teatro romano di Trieste, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre.Sabato 25 settembre· Un’epigrafe romana tornata in vita10.00-11.30 - Presentazione dell’epigrafe romana; a seguire rievocazione con cerimonia commemorativa.· Pria che l’erbe inaridisse il verno11.30-12.30 - Reading teatrale a cura della Compagnia della Pietra.· Visita guidata a cura della Soprintendenza ABAP12.30 - I funzionari e il personale tecnico della Soprintendenza guideranno i visitatori alla scoperta del Teatro Romano di Trieste.Domenica 26 settembre· Visita guidata a cura della Soprintendenza ABAP10.30 e 11.30 - I funzionari e il personale tecnico della Soprintendenza guideranno i visitatori alla scoperta del Teatro Romano di Trieste.Prenotazione obbligatoria per gli eventi al teatro a: sabap-fvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it.*Antiquarium di Via del Seminario (Trieste, via del Seminario, 2)Apertura straordinaria dell’area archeologicaSabato 25 settembre – Ore 10.00-12.00, 16.00-18.00 e 18.00-21.00All’interno dell’Antiquarium sarà visitabile anche in orario serale il tratto delle mura tardorepubblicane volute da Ottaviano nel 33-32 a.C. per difendere la colonia di Tergeste, arroccata sulla sommità del colle di S. Giusto. All’inizio del II sec. d.C. le mura, ormai defunzionalizzate, servirono da struttura di contenimento e di terrazzamento per gli edifici costruiti a monte: qui si vede una vasca pavimentata in cotto, probabilmente impiegata nella lavorazione dell’olio.Ingresso libero (fino al limite di capienza massima)*Basilica Paleocristiana (Trieste, via della Madonna del Mare, 11)Apertura straordinaria dell’area archeologicaSabato 25 settembre – Ore 16.00 - 18.00 e 18.00-21.00Domenica 26 settembre – Ore10.00 - 12.00Questo week-end, oltre ai soliti orari di visita, è prevista per la Basilica Paleocristiana di Via Madonna del Mare anche un’apertura straordinaria in orario serale.Sarà possibile visitare l’edificio a croce latina, con abside poligonale, che fu costruito in due momenti, tra l’inizio del V e l’inizio del VI secolo. Di notevole interesse è la pavimentazione a mosaico, di due differenti fasi: la prima mostra decorazioni geometriche bianche e nere, la seconda si arricchisce di motivi policromi. Nel tappeto musivo più recente è interessante la presenza di iscrizioni che riportano i nomi e le professioni dei benefattori della chiesa.Ingresso libero (fino al limite di capienza massima)*Palazzo Economo (Trieste - Piazza della Libertà, 7)Arte e musica a Palazzo EconomoIn collaborazione con il Segretariato regionale FVG del MiC e la Direzione Regionale Musei FVGVenerdì 24 settembre -ore 18.00, 19.00, 20.00 (durata 40 minuti)Nella splendida cornice settecentesca del Salone Piemontese il gruppo strumentale Lumen Harmonicum di Trieste eseguirà una selezione di brani musicali dei compositori Franz Schubert, Pierre Hyacinthe Azaïs, Jan Křtitel Vaňhal, tutti attivi fra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. I concerti saranno affiancati da un breve tour guidato alla residenza degli Economo. I concerti proposti sono realizzati in collaborazione con l'associazione culturale Camerata Strumentale Italiana di Trieste.Sabato 25 settembre e domenica 26 settembre - ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 (durata 30 minuti)Il Segretariato regionale, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e la Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia aprono al pubblico Palazzo Economo a Trieste, per scoprire la residenza della famiglia Economo, intraprendenti mercanti d’origine greca stabilitisi a Trieste alla fine dell’800. Il percorso, guidato dai funzionari del Ministero della Cultura, si svolge attraverso le parti più significative dell'edificio.Prenotazione obbligatoria a sr-fvg.promozione@beniculturali.it.*Grotta del Mitreo (Duino Aurisina - TS)Apertura straordinaria serale e visite guidate all’area archeologicaSabato 25 settembre – Ore 18-21Ore 18.00 e 19.00 - visite guidate a cura dei funzionari e del personale tecnico della Soprintendenza. Ritrovo alla Stazione della Guardia forestale di DuinoNella serata di sabato sarà possibile percorrere un sentiero carsico alla scoperta della Grotta del dio Mitra, divinità di origine iranica connessa con il ciclo del sole e delle stagioni.La grotta, frequentata fin dall'età neolitica, fu adattata in epoca romana (dal II al V secolo d.C.) a luogo di culto del Mitraismo, religione salvifica giunta nella Roma imperiale grazie alle legioni di stanza in Oriente. Nella suggestiva ambientazione della Grotta sarà possibile osservare i calchi dei rilievi in calcare rinvenuti all'interno del sito, assieme ad alcune iscrizioni con i nomi di offerenti.Si consiglia di provvedersi di calzature sportive adeguate e di una torcia.Prenotazione obbligatoria a: sabap-fvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it