Andrà in onda domenica 28 novembre, a partire dalle 12.20, la puntata di Linea Verde, la popolare trasmissione di RaiUno, che vedrà protagonista il Friuli Venezia Giulia. Beppe Convertini a inizio mese è stato in regione per registrare le immagini che vedremo in onda domenica, tra piatti golosi e luoghi straordinari tutti da scoprire.

L'appuntamento con le bellezze e i piatti tipici della regione è su Rai Uno!