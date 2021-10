Il Guardian ancora in viaggio in Fvg

Dopo Udine e Trieste, sul ‘The Guardian’ si torna ancora a parlare del Friuli Venezia Giulia. La meta del viaggio proposto dal prestigioso quotidiano britannico questa volta è il Collio, ‘dove vengono prodotti alcuni dei migliori vini italiani’ si legge. Nel lungo articolo, il giornalista John Brunton propone ai lettori un weekend tra le vigne, partendo dall’Azienda Agricola Picech, dove si può fare colazione con i prosciutti D’Osvaldo e i formaggi Zoff.

Non può mancare un giro a Cormons e alla sua ‘leggendaria enoteca’, da dove poi partire per un tour in Vespa o in e-bike, sconfinando anche in Slovenia. Per il pranzo, la scelta cade su ‘Al Giardinetto’ della famiglia Zopolatti. Spazio, poi, a Cividale e alle Valli del Natisone, per proseguire con la cantina Visintini, l’Osteria Solder e l’Aquila del Torre da dove potrebbe partire un altro viaggio, alla scoperta della Carnia e delle sue montagne...