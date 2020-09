Il Liberty a Trieste

Prosegue “Trieste mosaico di Culture”, visite guidate sulla storia di Trieste, promosse dall’associazione Altamarea. Venerdì 2 ottobre appuntamento con “I nuovi linguaggi dell’arte - Itinerario Liberty”. Nelle vie del centro spuntano palazzi come fiori, tra altri più austeri e classicheggianti. L’Art Nouveau a Trieste è un unicum, un mix straordinario tra stile floreale italiano e Secessione viennese: si andrà da Piazza della Borsa a via San Nicolò, al Viale XX Settembre, alla scoperta degli scorci più interessanti, fino al Borgo Franceschino.



Con la guida Donata Ursini e l’introduzione di Rina Anna Rusconi. Interventi musicali di Aljoša Saxida alla fisarmonica e Michele Cerniz al violino, su melodie della Belle Epoque e delle più famose operette. In omaggio ai partecipanti i tipici “biscottini di Maria Teresa“ di Trieste. Ritrovo alle ore 16.10, davanti a Tipicamente Triestino, in Via Einaudi, 1.



Seguirà domenica 4 ottobre la visita “Pagine scolpite nella pietra”, sull’antica Tergeste. Attraverso vari monumenti e tracce, dal propileo romano di San Giusto appena restaurato al Teatro Romano, una passeggiata ricca di storia e memorie. Con le spiegazioni di Rina Anna Rusconi e melodie con il flauto e la lira tratte da antiche musiche di origine greco–romana, a cura del Maestro Alioša Saxida. Con un omaggio a sorpresa ai partecipanti. Ritrovo: ore 16.10, davanti alla Cattedrale di San Giusto.



Durata delle visite: circa due ore. Quote di partecipazione: € 10 interi; € 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. E’ richiesta la prenotazione alla mail rinaanna.rusconi@gmail.com o su Whatsapp al cell. 347.2112218. Altre informazioni sul sito [www.altamareatrieste.eu]www.altamareatrieste.eu e sulla pagina Facebook di Altamarea.