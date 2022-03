Il lungo viaggio sui tir degli aiuti all'Ucraina

Il primo convoglio di aiuti alle popolazioni ucraine è partito dal Friuli l’8 marzo. Si trattava di ben quattro autoarticolati dell’azienda di trasporti Ceccarelli Group, messi gratuitamente a disposizione della Protezione civile del Fvg, che ha raccolto a tempo di record quintali di materiale. A bordo generi di prima necessità, medicinali e materiale sanitario destinati a portare sollievo a chi si trova sotto i bombardamenti. E’ stato solo l’inizio di una gara di solidarietà che, giorno dopo giorno, coinvolge istituzioni, aziende e cittadini della nostra regione. Abbiamo raccolto la testimonianza di Eugeniu Harabagiu, uno degli autisti del convoglio partito alla volta della Romania dalla sede centrale di Palmanova della Protezione civile che ha accompagnato il convoglio con un’auto di supporto e suoi funzionari.

ATTRAVERSO L'EUROPA UNITA - Si è trattato di un viaggio molto lungo attraverso la Slovenia, l'Ungheria e poi la Romania, durato oltre 15 ore, e percorso a tappe forzate dandosi il cambio con il collega di cabina, se si escludono due soste di circa mezz’ora “per sgranchire le gambe e far riposare anche i mezzi”, come ci ha spiegato Harabagiu, moldavo che vive e lavora in Friuli da oltre dieci anni. “Abbiamo attraversato rapidamente la Slovenia e l’Ungheria fino alla dogana di Bors poco dopo il confine con la Romania, dove siamo giunti verso le tre di notte. Tutti gli agenti - racconta Eugeniu - sono stati incredibilmente solleciti e si sono limitati a controllare i documenti personali per poi darci il via libera. Subito siamo ripartiti alla volta dell’aeroporto di Suceava in Romania, che si trova a circa 70 chilometri dal confine con l’Ucraina, dove è stato realizzato un centro per lo smistamento degli aiuti internazionali. Anche i romeni si sono dimostrati incredibilmente attenti alle nostre necessità e collaborativi: durante l’intero tragitto siamo sempre stati scortati da un’auto dei pompieri, colonna portante della protezione civile romena e, a poca distanza dal punto di arrivo, siamo anche stati affiancati da un’auto della polizia. E’ davvero incredibile la gara di solidarietà che unisce le nazioni europee a favore de gli ucraini. E non parlo solo degli aiuti che noi stessi stavamo trasportando. Lungo la strada abbiamo notato che molti ristoranti esponevano cartelli rivolti ai profughi ai quali si offriva gratuitamente un pasto caldo. E’ in corso, a ogni livello, un impegno senza precedenti che ti fa riflettere sull’importanza di un’Europa coesa. Anche in Slovenia, non abbiamo dovuto pagare la vignetta, mentre nei loro autogrill erano stati allestiti punti di assistenza per gli ucraini in transito. Siamo stati tra i primi trasporti pesanti con gli aiuti ad arrivare a Suceava a notte inoltrata, dove siamo stati accolti nel migliore dei modi ricevendo grande considerazione e la gratitudine per la generosità dimostrata dagli italiani. Appena arrivati a destinazione, i militari e i pompieri romeni hanno scaricato in meno di un’ora i nostri quattro Tir per poi caricare altrettanti mezzi diretti verso l’Ucraina. Sono rimasto davvero colpito da come le persone, senza alcuna distinzione di nazionalità, si stiano dando da fare per aiutare chi sta soffrendo. Spero che la guerra si fermi e che si comprenda quanto sia assurda”.



UN PULLMAN DI FAMIGLIE

- E' stato un lungo viaggio anche quello compiuto da, ucraino originario di Lutsk, città nel nord ovest dell’Ucraina e residente in Fvg da molti anni che, a bordo di un pullman si è recato fino alla città polacca di Chelm, che sorge a circa 20 chilometri dal confine ucraino, per raccogliere le prime famiglie fuggite dalla guerra da portare in Friuli. “I polacchi - conferma Khomenchuk - si sono organizzati molto bene. Hanno allestito in tutte le città pre senti lungo il confine centri di smistamento, ricavati anche dentro le palestre, da dove poi i profughi sono portati in altri centri per dar loro una migliore sistemazione. Abbiamo viaggiato per oltre 15 ore prima di arrivare a destinazione. Una volta giunti a Chelm ci siamo trovati davanti a persone spaventate, imbarazzate, spaesate, che addirittura faticavano a comprendere cosa gli veniva detto, senza tenere conto del fatto che sono pieni di paura”.“Stiamo raccogliendo materiale che spediamo continuamente e i friulani - sottolinea Khomenchuk - si stanno rivelando incredibilmente generosi. Ricevo continuamente richieste su cosa ci serve, e tante persone ci chiedono come possono rendere utili. Ora cerchiamo di dare una sistemazione ai profughi, anche perché in regione si sta organizzando il sistema di accoglienza. Per ora ci rivolgiamo ai nostri connazionali affinché ospitino almeno temporaneamente i profughi, ma abbiamo ricevuto disponibilità anche da molti friulani, sebbene si tratti di una soluzione temporanea.. Abbiamo aperto da poco un, dove distribuiamo ai profughi appena arrivati vestiario e piccole cose. Per esempio i bambini possono andare subito a scuola, ma non hanno nulla a disposizione e dunque ci sarebbe molto utile materiale come matite e quaderni. Abbiamo anche bisogno di cuscini nuovi. Ora la grande sfida è dare supporto a chi arriva da noi e si trova altrimenti in difficoltà. Per fortuna, da questo punto di vista, possiamo contare sull’aiuto prezioso della Protezione civile del Fvg”.