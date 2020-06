Il mare di Grado? E' terapeutico ed economico

Dopo alcuni mesi molto difficili, ora Grado guarda al futuro e alle prossime settimane con un discreto ottimismo. È partita ufficialmente, infatti, la stagione balneare: gli stabilimenti (con distanze tra ombrelloni oltre gli standard minimi) e le attività commerciali, di accoglienza e ristorazione, sono aperti. Bar e ristoranti si propongono con una più ampia disponibilità di spazi all’aperto per garantire il distanziamento tra i tavoli e un servizio di qualità alle persone pari a quello degli anni precedenti.

La Git Spa, all’interno della spiaggia di sua competenza, storicamente controllata, ha predisposto degli appositi “spazi famiglia” (“recintati”), di 20 metri quadrati dotati di un ombrellone e due lettini, allo scopo di far trascorrere le vacanze, tranquillamente, ad adulti e bambini.

Nella direzione dell’attenzione agli ospiti va anche la scelta fatta dall’Amministrazione comunale di rendere il borgo marinaro ancora più accogliente offrendo la gratuità di tutti i parcheggi su striscia blu (a esclusione dell’area camper) fino al 30 giugno. Un modo per Grado di ringraziare e favorire i clienti “vicini” e affezionati. E un ringraziamento era doveroso farlo pure agli operatori sanitari che si sono dedicati, anima e corpo, alla gestione della pandemia. Per questo è nata l’iniziativa “In Grado di essere con voi” che vede un centinaio di operatori della località balneare uniti per proporre sconti-vacanza-acquisto-ristoro, agli operatori sanitari del Friuli VG (https://grado.it/it/in-grado-di-essere-con-voi/).

Anche sul fronte dell’animazione e degli eventi l’Isola del Sole è in fermento. In occasione del Solstizio d’estate, a cura dell’Associazione Culturale ”Musica Viva” e del Comune di Grado, sabato 20 giugno, alle ore 06.00, si terrà il tradizionale Concerto sul prato antistante la basilica di Barbana, dove l’ensemble veneziano “I Virtuosi di Vivaldi” eseguirà alcune delle più belle pagine musicali di Albinoni, Bach e Vivaldi stesso. Il concerto verrà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook del santuario.

Confermato pure lo svolgimento di “Grado Jazz”: un festival che, per importanza e qualità dei musicisti presenti, è secondo in Italia solo al rinomato UmbriaJazz (che, quest’anno, non si terrà). A cura dell’Associazione culturale Euritmica e con il patrocinio del Comune e della Git di Grado, della Regione Fvg e di PromoTurismoFvg, si svolgerà dal 28 luglio all’1 agosto nel rinnovato Parco delle Rose (all’aperto) in compagnia di molte stelle musicali italiane: Stefano Bollani, Paolo Fresu, Alex Britti, Rita Marcotulli e Chiara Crivello.

Per quanto riguarda lo sport e le attività motorie praticate da tanti appassionati, inoltre, sono stati organizzati una serie di appuntamenti quotidiani che consentiranno di dedicarsi al cicloturismo (il servizio di bike sharing, tra l’altro, è aperto), al nordic walking, allo yoga, alla corsa e a molte altre discipline, promosse da professionisti del settore del benessere, che seguiranno gli ospiti suddivisi per piccoli gruppi, in modo da garantire il distanziamento e, allo stesso tempo, la socialità. Per gli amanti della natura, oltre alle bellezze della laguna, sarà possibile visitare le due Riserve naturali della Valle Cavanata e dell’Isola della Cona. E proprio questa Riserva è la protagonista di uno degli appuntamenti di Sea&Taste che, ogni martedì pomeriggio (da luglio a settembre), consentirà di pagaiare tra i suoi canneti e di degustare le eccellenze del territorio. Ogni venerdì, invece (sempre da luglio a settembre), sarà possibile salire sul bus di Trieste&Carso Experience (con una guida turistica), per un’esperienza autentica sul Carso triestino, un city tour a Trieste e la visita a Miramare.

Da fine maggio anche le terme marine sono riaperte mentre da inizio giugno sono garantiti i sei collegamenti giornalieri con l’isola di Barbana.

Grado, dunque, si conferma l’Isola del Benessere e della Salute, all’ombra della 31ma Bandiera Blu (per la sostenibilità delle spiagge e del mare), della 11ma Bandiera Verde (dei pediatri europei assegnata alle località per famiglie) e della Bandiera Gialla (della Fiab, per la sua ciclabilità).

Informazioni: Consorzio Grado Turismo www.grado.it - info@gradoturismo.org, www.grado.info - turismo@comunegrado.it