I Monasteri Golf & SPA Resort di Siracusa sarà gestito dal veronese Mira Hotels & Resorts. L’accordo con il Gruppo Bulgarella, proprietario del resort 5 stelle, prevede l’inizio della gestione dal primo novembre e per i prossimi nove anni.

I Monasteri Golf & SPA Resort nasce dalla ristrutturazione di un antico monastero benedettino, operata dal Gruppo Bulgarella, che l’ha trasformato in un resort 5 stelle con campo da golf a 18 buche, SPA, piscina con idromassaggio e ristorante. Mira Hotels & Resorts, gruppo che in pochi anni è diventato sinonimo di autentica ospitalità italiana e di gestione competente, creativa, professionale e innovativa di strutture ricettive sul territorio nazionale e internazionale, gestirà la struttura turistica che si trova nel sud della Sicilia.

“Ringraziamo Jsh per i risultati ottenuti negli scorsi anni – dichiara Ray Lo Faso, direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella – e siamo certi che la gestione di Mira Hotels & Resorts, implementerà i risultati economici e di perfomance della struttura sulla quale abbiamo investito molto e che è uno dei fiori all’occhiello del nostro gruppo”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal Gruppo Bulgarella per la gestione de I Monasteri Golf & SPA Resort - dichiara Alessandro Vadagnini, presidente di Mira Hotels & Resorts. Il nostro gruppo sta puntando molto sul prodotto golf e sulle vacanze vacanza all’aria aperta, come abbiamo dimostrato prendendo in gestione l’Acaya Golf Resort in Puglia. Qui vorremmo riproporre lo stesso modello che ci ha dato ottimi risultati. Noi lavoriamo molto con la clientela diretta, soprattutto proveniente dal Nord Europa, e potremo portare nuovi flussi turistici a Siracusa. Naturalmente avremo un occhio di riguardo al territorio, con una ristorazione che punterà molto sui prodotti locali e con un’accoglienza e un’atmosfera siciliana: l’ospite dovrà trovare, entrando in struttura, il meglio della Sicilia”.

“Questa nuova acquisizione di gestione, per cui è stato importante l'apporto di Riva Advisory e dell'avvocato Michael Walzl, si inserisce in un contesto di grande crescita del nostro gruppo”, conferma Daniela Righi, amministratore delegato di Mira Hotels & Resorts. “Siamo certi - concluce - di poter mettere tutta la nostra expertise a disposizione per far sì che un prodotto così valido possa ulteriormente crescere grazie all'ottimo Dna di cui è dotato”.