Il Melo Innamorato (anche) del Fai

Il Gruppo Fai di Cividale del Friuli propone una serata nelle Valli del Natisone in località Clastra - Comune di San Leonardo – alla scoperta del territorio nell’ottica propria del Fondo Ambiente Italiano che ricerca una relazione profonda con l’ambiente naturale e le persone che lo vivo.

Clastra nelle Valli del Natisone vicino a San Leonardo sulle pendici del Monte San Bartolomeo, è un antico piccolo borgo, un tempo dedito all’allevamento e posto in una vasta radura di prati regolarmente falciati proprio in funzione della produzione di fieno per l’alimentazione animale. Oggi la situazione è molto diversa, pochissimi sono gli abitanti, in gran parte emigrati in altre zone del Friuli o dell’Italia.

La bellezza del luogo è però intatta e forse ancora più suggestiva: per questo Luca e Daniela hanno trovato qui lo spazio fisico e metafisico per realizzare il loro progetto imprenditoriale, intimamente legato al luogo, alla sua storia, alla vita e alle passioni personali, non lontano dalle vie principali di comunicazione ma abbastanza defilato per realizzare qualcosa di originale.

In questo luogo speciale, il Gruppo Fai propone un dialogo con lo scrittore friulano Alberto Frappa Rauceroy per presentare il suo ultimo romanzo La lanterna nera, pubblicato nel 2020: sullo sfondo dell’Europa seicentesca racconta la nascita del nuovo pensiero scientifico e la vicenda di una giovane donna dotata di un singolare genio matematico. Alberto Frappa Rauceroy è premiato autore di romanzi di ambientazione storica (La condanna dei Tre Capitoli - 2007, Il serenissimo borghese – 2012 , Il parruccaio di Maria Antonietta – 2016) che da punti di vista singolari e personali offrono visioni e meditazioni insolite sulle vicende della storia ufficiale.

Giovedì 14 luglio ore 19.30 Agriturismo Il Melo Innamorato ( Clastra - Comune di San Leonardo - Valli del Natisone). Presentazione del libro La Lanterna Nera di Alberto Frappa. Un dialogo con l'autore. A seguire, piccola degustazione di prodotti tipici del territorio e Ribolla Gialla spumantizzata dell'az. Marinig /Vigna Angeli di Prepotto. Costo 12 euro a persona.

Cena facoltativa: possibilità di cenare con menu' a la carte con il prezzo speciale Fai, 10% di sconto. Numero limitato di partecipanti. Prenotazioni: nadaluttiilaria@libero.it

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi. Un evento Gruppo Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano - Cividale del Friuli