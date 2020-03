Il museo di Aquileia... arriva a casa

Durante questi giorni così difficili si moltiplicano le iniziative dei luoghi della cultura italiani che aderiscono alla campagna #iorestoacasa e aprono le porte al pubblico virtualmente, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, in primis i social network. Anche il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia reagisce all'isolamento con una proposta educativa tutta dedicata ai ragazzi che sono a casa e alle loro famiglie.

Il progetto, partito l'11 marzo e attualmente in corso, prevede video e schede didattiche che vengono pubblicati più volte a settimana sui canali social (facebook, instagram, twitter, youtube) e sul sito internet www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it, per accogliere virtualmente i ragazzi all'interno del museo e proporre attività educative e ricreative da svolgere a casa da soli o in compagnia. I contenuti di approfondimento si collegano al programma scolastico e possono essere utilizzati anche dagli insegnanti per le attività di didattica a distanza: per questo gli strumenti resteranno a disposizione di tutti sul sito internet ufficiale dell'istituzione.

In ogni modulo didattico si richiede al termine che venga inviato al museo un feedback, spedendo e condividendo testi e immagini prodotti nel corso dell'attività. Tutto quello che arriverà al museo sarà quindi condiviso nuovamente, trasformando così il museo in una vera aula a cielo aperto, in un luogo di scambio e dialogo tra ragazzi, educatori e famiglie.

Il progetto vede coinvolti gli educatori del museo, ma è aperto anche ad altri operatori didattici e turistici che vorranno e potranno contribuire producendo contenuti dalla proprio abitazione e inviandoli per il montaggio finale al museo. I canali social del museo saranno quindi anche uno spazio di autopromozione per tutti i lavoratori del settore che stanno attraversando un periodo di difficoltà.

"L'auspicio", dichiarano la direttrice Marta Novello e le referenti dei servizi educativi del museo, "è che questo strumento coinvolga i ragazzi e, attraverso essi, le famiglie, in un percorso virtuale di conoscenza che è solo un "assaggio" dell'esperienza museale reale, perché i nostri luoghi della cultura possano tornare ad essere, presto e più di prima, luoghi di studio, educazione e diletto per tutti".