Il personale di TriesteTrasporti lancia il video #piùfortediprima

Il personale di Trieste Trasporti ha realizzato un video dal titolo eloquente: #piùfortediprima . Si tratta di una piccola testimonianza, una nota di speranza e di positività che i dipendenti di Trieste Trasporti hanno voluto esprimere in questi giorni difficilissimi per tutti. Il video si chiama #piùfortediprima.

“Forse potrà sembrare un video recitato male, montato in modo un po’ artigianale – spiegano i realizzatori -, ma è un video vero e fatto con il cuore”.