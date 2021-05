Il ragazzo che ha imparato a volare

“Io non mi accontento: ho fame sempre”. È con queste parole che Marco Milanese definisce il proprio atteggiamento costante verso nuove sfide con se stesso. Sono centinaia quelle che il trentenne friulano ha già collezionato tra le montagne ma una sola è quella che, invece, ha appena compiuto impugnando la penna. Con il suo debutto editoriale, nel libro “Volare le montagne” (Ediciclo editore), la giovane guida alpina e atleta estremo (come base jumping con tuta alare e slackline) ha voluto raccontare quello che c’è dietro alle sue performance. E il racconto inizia così: “Avete presente quel bordo a cui non bisogna avvicinarsi? Quello dal quale ci hanno sempre insegnato a stare lontani, specialmente in montagna? Ecco, io mi trovo proprio lì”.



Come è nata l’idea di un libro?

“Tutto è frutto del suggerimento di una giornalista che aveva orqanizzato un mio incontro pubblico. In verità, ho sempre scritto qualcosa delle mie esperienze su riviste specializzate, perché credo molto importante condividere con gli altri cosa faccio e spiegare il mio modo di innovare lo sport. Farlo, però, attraverso un libro è stato un progetto molto più grande. Il caso ha voluto che tutto questo succedesse il giorno prima del lockdown di marzo del 2020 e così nei mesi successivi ho avuto il tempo necessario per scrivere”.



“Credo che un video di pochi secondi di un mio volo o di una camminata sulla slackline sul vuoto non renda bene l’idea di cosa c’è dietro. Quello che pratico è un’attività che non deve essere conosciuta soltanto per gli exploit o per gli incidenti, perché non è solo uno sport ma un vero e proprio stile di vita. E così ho voluto spiegare bene le mie motivazioni, i miei sogni, le mie ambizioni e anche i miei errori e i miei tormenti”.“In verità sono sfide simili tra loro. Entrambe richiedono un’idea iniziale, tanto studio, molti tentativi. In entrambe le attività cerco la perfezione del gesto, che sia di arrampicata o di scrittura”.“Assolutamente no. Nell’ultimo inverno ho lavorato come non mai, accompagnando tante persone in escursioni di scialpinismo e con ciaspole. Inoltre, sono stato chiamato spesso a spalare neve dai tetti e, come ormai faccio da quindici anni, anche l’attività di arboricoltore non si è mai interrotta”.“Sto organizzando due viaggi importanti, in Iran e negli Usa, per il prossimo autunno. Inoltre, ho in mente un paio di progetti sulle Alpi occidentali dove gli italiani non hanno ancora saltato in volo. Nel frattempo mi alleno tra il Garda e la Svizzera con delle avventure prêt-à-porter: appena posso salgo sul mio furgone camperizzato e parto”.Nella tua vita c’è spazio per qualcos’altro, come per esempio l’amore o una famiglia?“Ho una morosa fantastica, Elisa, ci conosciamo da dieci anni e da due stiamo assieme. Capisco che è difficile stare al mio fianco, ma lei è adorabile e appena può mi segue nei miei progetti. Inoltre, viviamo già in una famiglia allargata visto che Elisa è maestra d’asilo familiare e quindi a casa siamo circondati da bambini”.“Intendo lavorare quanto basta per avere più tempo possibile a mia disposizione. Credo che la vera ricchezza è proprio il tempo di fare cosa mi piace e appassiona”.