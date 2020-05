Il Touring Club riparte dal Friuli Venezia Giulia per promuovere il territorio

Il Touring club ha lanciato l'iniziativa 'Passione Italia' per far conoscere il Paese, le regioni, i borghi e i panorami italiani.

Il settore del turismo è stato colpito duramente dalla pandemia da Coronavirus e per sostenere il settore e il rilnacio del Paese è importante "viaggiare italiano".

Il Touring club inaugurerà un ciclo di webinar dal titolo "Vacanze in Italia", dedicati a scoprire con i protagonisti delle diverse regioni le nuove idee e proposte di vacanze sicure e sostenibili. Tra le mete da non perdere anche il Friuli Venezia Giulia, protagonista del primo incontro sulle proposte di viaggio per l'estate 2020. L'appuntamento con il webinair è per giovedì 28 maggio, a partire dalle 17.30, quando Stefano Brambilla, giornalista di Touring, incontrerà virtualmente Lucio Gomiero, direttore generale di PromoTurismo FVG.



Per registrarsi all'evento è sufficiente registrarsi a questo link: https://event.webinarjam.com/register/2/9pq41s7.