Il trasporto pubblico paga il conto al Covid, persi oltre 25 milioni di passeggeri

È stata pubblicata oggi la carta dei servizi di Tpl Fvg. Il documento, scaricabile dal sito www.tplfvg.it, contiene un’ampia presentazione dell’azienda e dei servizi erogati e una dettagliata panoramica sull’attività svolta nel 2021, sugli obiettivi per l’anno in corso e sui risultati della recente indagine di customer satisfaction.

Con 954 autobus, 1.807 addetti, sei mila chilometri di rete, 12 mila corse quotidiane, otto mila fermate e una produzione annua di 43,4 milioni di chilometri, Tpl Fvg è oggi uno dei maggiori operatori italiani del settore. La carta è anche un impegno da parte dell’azienda a operare secondo principi etici e con l’obiettivo di conservare e incrementare la qualità e il valore del servizio.

“Non siamo ancora usciti da un periodo che per il mondo dei trasporti è stato ed è molto difficile – dice Aniello Semplice, amministratore delegato di Tpl Fvg – con una riduzione significativa dei passeggeri che, rispetto al periodo pre-pandemico, sono scesi in Friuli Venezia Giulia da 100 a 73 milioni circa all’anno. In questo contesto abbiamo continuato a operare con l’obiettivo fermo di mantenere la qualità del servizio in regione sui livelli di eccellenza unanimemente riconosciuti".

"La carta dei servizi è oggi una ulteriore assunzione di responsabilità e un impegno nei confronti dei clienti, e un modo per rendere trasparente l’azienda, le regole, le procedure e i grandi investimenti fatti in questi anni. Non abbiamo mai smesso di investire e di innovare (si pensi agli orari elettronici o ai monitor di bordo, o ai nuovi servizi on-demand che sono in procinto di partire) e abbiamo sempre garantito, anche nei momenti più duri, i servizi scolastici e quelli rivolti ai lavoratori. Oggi siamo pronti alla sfida della transizione green: insieme con la Regione abbiamo predisposto un piano di ammodernamento della flotta che, utilizzando le risorse del Pnrr e quelle del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, punta ad avere in Friuli Venezia Giulia il 50% degli autobus a zero emissioni entro quattro o cinque anni”.

Diamo i numeri

Tpl Fvg si avvale complessivamente di 1807 addetti, dipendenti delle aziende consorziate. Di questi, i conducenti sono 1426 (78,9%), gli addetti alla manutenzione e gli operai sono 151 (8,3%). Impiegati, controllori, ispettori e agenti accertatori sono 210 (11,6%). I dirigenti sono nove, i quadri undici. Al 31 dicembre 2021, dei 1807 addetti, 229 sono in capo ad APT Gorizia, 249 ad ATAP Pordenone, 547 ad Arriva Udine e 782 a Trieste Trasporti.

Parco mezzi

Tpl Fvg dispone complessivamente di 954 autobus, di cui 414 urbani e 540 extraurbani. L’età media della flotta è di sette anni, un dato affine all’età media degli autobus in Germania (7,6 anni) e in Francia (7,7 anni). In Italia, l’età media dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale è di 12,2 anni. Il rinnovo periodico della flotta e le rigorose procedure di manutenzione programmata e straordinaria alle quali tutti gli autobussono soggetti ne assicurano la massima efficienza e il minimo impatto ambientale. Tpl Fvg si avvale inoltre di 6 motonavi (in capo alle società armatrici a cui i collegamenti marittimi sono affidati) e di 6 vetture tranviarie (di proprietà del Comune di Trieste).

Una rete chilometrica

Sviluppato su 820 chilometri di rete, per un totale di oltre 19 milioni di chilometri percorsi all’anno, il servizio urbano di Tpl Fvg riguarda le aree metropolitane di Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste, Monfalcone, Grado e, durante la stagione estiva, Lignano Sabbiadoro. Il servizio conta complessivamente 116 linee. I passeggeri trasportati nel 2021 sono stati 53,5 milioni, un dato, questo, fortemente condizionato dall’emergenza epidemiologica e dalle limitazioni di capienza dei mezzi, che hanno in parte scoraggiato l’uso del servizio.

Servizi extraurbani

Con 5.186 chilometri di rete e 23 milioni di chilometri all’anno, il servizio extraurbano di Tpl Fvg serve la quasi totalità dei comuni periferici della regione. Il servizio conta complessivamente 190 linee. I passeggeri trasportati nel 2021 sono stati poco più di 19,5 milioni. Anche questo dato, come nel caso del servizio urbano, è stato fortemente condizionato dall’emergenza pandemica.

Soddisfatti o rimborsati

Tpl Fvg svolge una costante attività di monitoraggio del sentiment della clientela per rilevare eventuali aree di criticità e di pianificare e attuare azioni correttive o di miglioramento. Tale attività è resa possibile da una pluralità di strumenti, tra cui l’analisi delle segnalazioni e dei reclami, un’indagine periodica di mystery client e una indagine annuale di customer satisfaction.

La prima indagine di customer satisfaction di Tpl Fvg è stata condotta dall’istituto Demos Marketing International e si è svolta tra i mesi di novembre e dicembre 2021. Le interviste hanno riguardato una campione di 5.078 persone, adeguatamente e sufficientemente rappresentativo della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia.

Il numero di interviste per ambito provinciale è stato determinato in proporzione al numero di residenti (istat 2020). Tutte le persone che hanno partecipato all’indagine sono utilizzatrici del servizio di Tpl Fvg e hanno un’età superiore ai 15 anni. Le interviste si sono svolte sia telefonicamente e sia alle fermate del servizio: le interviste telefoniche (cati) hanno riguardato il 60% del campione e si sono svolte tra il 10 novembre e il 18 dicembre 2021. Le interviste face-to-face alle fermate (capi) hanno riguardato il 40% del campione e si sono svolte tra il 18 novembre e il 7 dicembre 2021. I dati relativi alla qualità percepita e alla qualità attesa, così come la frequenza di utilizzo del servizio dichiarata dagli intervistati, sono stati fortemente condizionati dall’emergenza epidemiologica, con scostamenti significativi rispetto ai risultati delle indagini condotte da ciascuna azienda consorziata in epoca pre-Covid.