Il turismo che verrà

Persona, sicurezza, ambiente tempi lenti e prossimità. Sono le parole d’ordine attorno alle quali Pordenone e il Friuli occidentale stanno ripensando il turismo. Uno dei settori, questo, tra i più colpiti e con i maggiori danni economici per effetto del Covid-19 nel Pordenonese. Le preoccupazioni tra gli operatori sono molte, ma c’è anche voglia di ripartire. E per riprendere il cammino è necessario ripensare e ridisegnare l’offerta, tenendo conto sia degli obblighi sanitari che verranno mantenuti, uno su tutti il distanziamento sociale, sia per le mutate esigenze degli ospiti. L’occasione per mettere i ferri in acqua sarà l’apertura del tavolo di concertazione già pianificato da tempo tra Comune di Pordenone, PromoTurismo Fvg e Assessorato regionale al turismo, prevista per l’8 maggio nella città sul Noncello, a pochi giorni dalla fine del lockdown. L’incontro sarà interamente centrato sulle modalità della ripresa turistica con le nuove condizioni. “Va ripensato - spiega l’assessore al Turismo di Pordenone, Guglielmina Cucci, che in questo periodo ha intensificato l’attività di coordinamento e ascolto delle istanze del territorio e della filiera - un modello più attento alla persona, che valorizzi di più l’ambiente e la sua fruizione, sottolineando che nei nostri territori sono possibili vacanze sicure, salutari e rigeneranti. E’ il momento per lavorare al cambiamento, di puntare con più determinazione su sostenibilità, resilienza e riscoperta delle piccole destinazioni poco antropizzate, ma di rara e unica bellezza. Il territorio pordenonese non è oggetto di turismo di massa e ciò lo rende meta ideale per il nuovo turismo che verrà, un turismo di prossimità, con proposte di alta qualità a misura di persona”.



L'intenzione è sviluppare percorsi in sinergia con i territori del Friuli occidentale, “potenziando - continua Cucci - iniziative identitarie, cammini, ferrovie turistiche, treni storici, piste ciclabili, ciclovie urbane e rurali e migliorando la comunicazione e promozione on-line, per mantenere i contatti con gli operatori e favorire lo scambio progettuale che ci consentirà di diventare meta turistica ideale nel dopo emergenza”. Tra le risorse su cui puntare in questa nuova ottica, il Cammino di San Cristoforo assume un ruolo di primo piano, dal momento che presenta stili di vita ancora autentici, ma anche, grazie a ecosistemi economici non massivi, un rapporto armonico con molte imprese di piccole e medie dimensioni, che danno un valore aggiunto e una ricaduta positiva anche in termini di marketing territoriale.