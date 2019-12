Il villaggio di Natale al Tiare Shopping

Arte, tradizione e divertimento: al Tiare Shopping una ricca programmazione di eventi natalizi! Per tutto il mese di dicembre il meeting place di Villesse si trasforma in un luogo dove bambini e adulti potranno partecipare a molte attività dedicate al Natale. Per gli amanti del ghiaccio arriva il Tiare Christmas on ice: per rendere ancora più magica l’atmosfera del Natale dal 1° dicembre al 6 gennaio 2020, sarà possibile pattinare sul ghiaccio della pista di 500mq presente all’interno del centro commerciale. Per gli abbonati alla Pallacanestro Trieste e per i possessori della carta socio Ikea Family il costo del biglietto per la pista di pattinaggio sarà scontato del 50%.

I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nella casetta igloo, scattarsi foto ricordo insieme al personaggio più atteso delle festività natalizie e leggere le proprie letterine dei desideri durante tutti i weekend del mese fino al 24 dicembre. Le sorprese non finiscono qui: nel villaggio di Natale è stata allestita anche un’area luna park dove partecipare ai giochi organizzati e vincere numerosi premi. Il 7 dicembre, in occasione della celebrazione del compleanno di Tiare Shopping, le scuole di danza locali balleranno in piazza Maravee e le scuole di pattinaggio si esibiranno con un emozionante spettacolo sul ghiaccio. Dopo l’esibizione ci sarà il taglio della torta di cupcakes con l’ospite speciale Massimo Boldi.

Al TiareArt, l’area dedicata alle esposizioni al secondo piano del meeting place, dal 1° dicembre al 6 gennaio saranno presentati I pastori di San Gregorio Armeno. A coinvolgere il pubblico in questo percorso, dedicato alle opere presepiali della tradizione artistica partenopea, ci sarà un artigiano napoletano che, in weekend selezionati, creerà delle statue esclusive e descriverà quelle già in esposizione. Tutte le statue dei presepi avranno una didascalia che spiegherà la loro storia e il significato simbolico o allegorico, per far conoscere questa tradizione a ogni visitatore.

La valorizzazione del territorio locale è un altro degli obiettivi di Tiare Shopping che, anche in occasione delle festività natalizia, ha deciso di organizzare delle iniziative per promuoverlo. Infatti, dal 6 al 26 dicembre Tiare Shopping ospiterà i tipici mercatini di Natale. Un vero viaggio nella tradizione per riscoprire i prodotti artigianali del territorio e i sapori dell’arte culinaria friulana proposti da oltre venti espositori.

Le iniziative natalizie di Tiare Shopping rispetteranno i seguenti orari

Tiare Christmas on ice: dal 1° dicembre al 6 gennaio 2020.

Igloo natalizio: dal 1°al 24 dicembre. Incontro con Babbo Natale nei weekend 7/8 – 14/15 – 21/22 e 23/24 dicembre ore 10:00-13:00 e 14:00-20:00.

I pastori di San Gregorio Armeno: dal 1° dicembre al 6 gennaio 2020. Sarà presente l’artigiano il 14 e il 21 dicembre ore 16:00-20:00 e il 15 e il 22 dicembre ore 10:00-13:00 e 16:00-20:00.

Mercatini di Natale: dal 6 al 26 dicembre.

Spettacolo sul ghiaccio: sabato 7 dicembre dalle 16.00 e dalle 16:45 intrattenimento con l’ospite speciale Massimo Boldi.