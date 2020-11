Il villaggio di Natale in una prestigiosa villa veneta

Il profumo di cannella nell’aria. Il tepore di un braciere ardente. Una tazza di cioccolata calda. Luci colorate che impreziosiscono l’atmosfera. I sorrisi dei bambini. Mai come quest’anno la voglia di normalità è tanta. Di stringersi in un abbraccio. Di festeggiare il Natale, la festa più attesa dell’anno.

In questo periodo storico difficile, Villa Stecchini, magnifica Villa Veneta nei pressi di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ha deciso di regalare alle famiglie un’ambientazione unica per trascorrere il periodo natalizio con più serenità. Un affascinante Villaggio composto dall’ElfoBosco, avventurosa esperienza dove incontrare elfi, fatine e renne, dal Percorso dei Presepi, dallo Scivolo di Frosty ghiacciato e da postazioni outdoor dove degustare ottimi dolcetti, cioccolata calda, caldarroste e marshmallow da scaldare nel braciere. Inoltre è possibile consegnare la letterina a Babbo Natale in una cassetta davvero speciale e ricevere il certificato “ElfoBosco”!

Tanti i laboratori organizzati all’aperto, come le letture animate, i lavoretti natalizi, i giochi medievali e molte altre interessanti attività volte a stimolare la curiosità dei bimbi. A tutti i visitatori, grandi e piccini, verrà offerto uno squisito thè caldo di benvenuto.

Vi è inoltre la possibilità di pernottare nelle maestose camere da letto della Villa, comode, confortevoli e arredate con mobili e quadri di pregio.

Il Villaggio di Natale di Villa Stecchini è pronto ad accogliere i suoi ospiti a partire dal 5 dicembre per indimenticabili momenti di gioia.