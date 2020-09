Impianti di risalita aperti nel week end nei poli montani del Fvg

PromoTurismoFVG prolunga anche per questo week-end (12 e 13 settembre) l’apertura di alcuni degli impianti di risalita nei poli montani del Friuli Venezia Giulia. In particolare a Forni di Sopra sarà possibile usufruire della seggiovia Varmost 1 e 2, da Ravascletto si potrà salire sullo Zoncolan con la funivor Monte Zoncolan, mentre a Sappada a disposizione dei visitatori ci sarà la seggiovia Monte Siera. A Sella Nevea si potrà raggiungere il Monte Canin, come a Tarvisio dove si potrà risalire il Monte Lussari: entrambe le telecabine saranno attive anche nei week-end del 19/20 e 26/27 settembre. A Piancavallo, infine, è operativa la seggiovia Tremol 1.



Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Infosummer del sito www.turismofvg.it\montagna.