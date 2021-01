Impianti sciistici, anche in Fvg la riapertura slitta al 18 gennaio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. "Il termine del 7 gennaio - si legge nell'ordinanza - previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali è differito al 18 gennaio 2021".

Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts.

"Allo stato attuale - si legge nella missiva -, causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire inizitive e azioni programmabili per per permettere l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio".