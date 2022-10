Impronte lungo il Tagliamento

Domenica 23 ottobre, Eupolis propone un percorso nel greto del fiume Tagliamento che narra la storia di un territorio lunga milioni di anni, tra sassi di ogni colore, vegetazione pioniera e tracce di animali che si muovono lungo questo meraviglioso corridoio ecologico.

L’uscita fa parte del progetto Impronte, un programma di attività in cammino che prevede la condivisione di contenuti culturali con esperti di vari settori, dalle scienze naturali alla storia dell’arte, dall’archeologia alla letteratura. In tutte queste uscite non importa la meta da raggiungere, o il dislivello da superare, interessa l’impronta che sappiamo leggere e quella che rimane in ognuno di noi.

Il ritrovo è alle 9.30 a San Vito al Tagliamento, è previsto il pranzo al sacco e ritorno nel primo pomeriggio.

Per informazioni e prenotazioni: info@eupolis.info