In attesa del Giro, Grado diventa Isola della Ciclabilità

“Isola della ciclabilità” è una definizione che a Grado calza a pennello, soprattutto in occasione dello svolgimento del 104° Giro d’Italia il quale, domenica 23 maggio, farà tappa nella località balneare.

Grazie ai suoi 40 km di piste ciclabili interne, da quattro edizioni consecutive (un primato regionale) l’Isola è contrassegnata dai cinque bike-smile della Bandiera Gialla di Fiab (il massimo riconoscimento per i Comuni Ciclabili della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Ma, oltre a questo, Grado si tingerà di rosa con molte iniziative collaterali, in attesa degli atleti, per festeggiare questo evento e la mobilità sostenibile.

"Nella stessa settimana abbiamo ottenuto due prestigiosi riconoscimenti – Bandiera Blu e 5 bike-smile di Fiab – sottolinea il sindaco di Grado, Dario Raugna - che premiano la sostenibilità e la tutela dell’ambiente attraverso anche la mobilità slow e, inoltre, ci apprestiamo a entrare nel vivo del Giro d’Italia che farà tappa a Grado domenica 23 maggio. L’Isola si sta preparando a questo importante appuntamento, che ci permette di dare ulteriore lustro alla nostra cittadina in un momento storico particolarmente difficile, in cui è fondamentale ripartire con il colpo giusto di pedale verso la normalità e il Giro d’Italia, che nella sua lunga storia ultracentenaria ha saputo attraversare indenne due guerre mondiali, è quanto di più significativo possa esistere a dimostrazione della forza e della tenacia che caratterizzano la nostra gente, che ancora una volta sarà capace di rialzarsi e di procedere verso il futuro. Ringrazio le numerose persone che stanno rendendo tutto questo possibile, in un sodalizio che rappresenta un esempio di collaborazione per il nostro futuro".

Gli appuntamenti

Così, dal 14 al 31 maggio, al cinema Cristallo, sarà visibile un’esposizione di biciclette storiche italiane (curata da Renato Bulfon). La più datata delle 12 esposte è del 1941, la più recente del 1997.

Sabato 15 maggio sarà la volta della presentazione del libro di Antonella Stelitano: “Le donne in bicicletta” (Ediciclo). La giornalista autrice, alle 18, sulla pagina Facebook del Comune, dialogherà con Mara Mòsole, ex ciclista della Nazionale azzurra di ciclismo.

Da sabato 20 maggio, in collaborazione con il Centro Studi Marin, i balconi e le finestre delle calli e delle vie di Grado Vecchia, saranno pavesati con vari lenzuoli riportanti alcuni versi scelti del grande poeta gradese, Biagio Marin, in linea con il tema della Lingua madre, per onorare i 700 anni della morte di Dante Alighieri.

Sabato 22 maggio, con partenza alle 9 (da piazza Gregori), si svolgerà una biciclettata amatoriale “Amici della corsa Rosa”, organizzata da Sogit Eventi (per info e iscrizioni: 335 6559397).

Dal punto di vista logistico si ricorda che: la partenza dei corridori è prevista per le 13.15 di domenica 23 maggio e, perciò, dalle 11 vi sarà la chiusura del transito sulla strada translagunare, ovvero da Aquileia – Belvedere e rotatoria Isola della Schiusa; sarà invece aperto il transito della direttrice da e per Monfalcone.