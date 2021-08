In barca tra Lignano e Grado

Fino al 3 ottobre è attivo il servizio sperimentale marittimo tra Lignano e Grado che collega le due principali località balneari della regione. La linea completa l’offerta dei servizi marittimi affidati a Tpl Fvg e viene gestita da Apt Gorizia tramite l’operatore Consorzio Vidali Group con una motonave adatta al particolare tragitto nella laguna.

Un modo diverso e piacevole per raggiungere le bellissime spiagge che la regione offre o per visitare località affascinanti, godendosi il sole e il panorama della costa e della laguna, anche portando a bordo la propria bicicletta. Sono proprio gli appassionati delle due ruote i maggiori fruitori del servizio che apprezzano la possibilità di spostarsi tra le due località insieme alla propria bici per andare alla scoperta del territorio all’insegna di una mobilità sostenibile.

La linea Lignano-Grado diventa quindi un piccolo viaggio in totale relax ma anche un invito a scoprire la natura dell’ambiente lagunare, navigando fra i casoni e le isolette, chiacchierando con gli altri compagni di viaggio e scattando foto al suggestivo paesaggio.

Questi gli orari: da martedì a domenica (durata del viaggio 1 ora e 30 minuti circa); da Lignano (Sbarco dei Pirati) le partenze sono previste alle 8 e alle 17.45; da Grado (Molo Torpediniere) le partenze sono previste alle 9.45 e alle 19.30.

TARIFFE. Direttamente a bordo è possibile acquistare biglietti e abbonamenti, mentre nelle biglietterie Tpl Fvg sono in vendita solo i biglietti. La corsa singola è acquistabile anche dall’App Tpl Fvg. Queste le tariffe: corsa singola 7,20 euro; biglietto andata/ritorno (valido nella sola giornata di emissione) 10,80 euro; abbonamento nominativo: 10 corse 28,80, 50 corse 57,60 euro; bicicletta 0,90; i titolari di Fvg Card hanno diritto a un viaggio andata/ritorno gratuito per un adulto con un bambino Under 12.

BICICLETTE. E' possibile viaggiare con la propria bicicletta fino ad esaurimento dei posti disponibili (ammesse a bordo max 10 bici).

ANIMALI. E' possibile viaggiare con un animale domestico munito di guinzaglio e museruola o sistemato in un trasportino chiuso.

SERVIZIO SOSTITUTIVO. In caso di non effettuazione delle corse con la motonave è attivo un servizio di bus.

Questa linea è inserita quale servizio sperimentale nell’ambito del progetto strategico Mimosa, a valere sul programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020. Il nuovo collegamento va a completare l’offerta di servizi marittimi stagionali pianificati dalla Regione e affidati a Tpl Fvg Scarl. Qui le informazioni sul progetto

“Ringrazio la Tpl Fvg e la Regione per aver sostenuto questa grande opportunità per il nostro territorio e quello di Grado che, assieme al Passo-Barca di collegamento con Bibione, permette di costituire un’offerta turistica realmente integrata fra le diverse località, garantendo ai nostri ospiti, e a quelli di Grado e Bibione, di poter vivere appieno un'esperienza unica, attraverso la mobilità lenta legata all'uso della bicicletta, collegando i diversi percorsi ciclabili e fruendo appieno delle nostre bellezze paesaggistiche e ambientali”, commenta il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto.