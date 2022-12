In bus alla scoperta di Gorizia e Nova Gorica

Dal Castello medievale al ponte di Salcano, dal monastero della Castagnevizza, dove riposano l'ultimo re di Francia dei Borboni, Carlo X e la figlia di Maria Antonietta e Luigi XVI, Maria Teresa Carlotta, a Palazzo Coronini. Due ore intense alla scoperta della storia di Gorizia e Nova Gorica, divise dal confine per decenni e oggi, insieme, Capitale europea della cultura per il 2025.

Il viaggio in alcuni dei luoghi simbolo di questo bellissimo territorio sarà effettuato in bus, con il supporto di due guide, una italiana e una slovena e sarà totalmente gratuito.

Gli appuntamenti in dicembre, sono due, uno sabato 17 e l’altro domenica 18 e saranno replicati il 7 e l’8 gennaio 2023. L’orario di partenza sarà sempre alle 10, ovviamente da piazza della Transalpina, simbolo del confine abbattuto e le visite si potranno prenotare al telefono o attraverso una mail TIC Nova Gorica (Tel: +386 (0)5 330 46 00, Cell.: +386 (0)41 460 217, nova-gorica@vipavskadolina.si) o all'Infopoint di Promoturismo a Gorizia (Tel. +39 0481 535764, Cell. +39 335 1084763, info.gorizia@promoturismo.fvg.it).

Questo il percorso completo: alle 10, partenza con sosta preliminare da Piazza Transalpina e prosecuzione per Palazzo Coronini Cromberg, Piazza Vittoria e Chiesa di Sant’Ignazio, Municipio, Borgo Castello, Valico di Casa Rossa. Quindi via in Slovenia, al Ponte di Salcano, monumento a Edward Rusjan, centro città di Nova Gorica, convento francescano di Kostanjevica, piazza Transalpina. Ovviamente ci saranno diverse soste con spiegazioni delle guide. Saranno dati in dotazione ai visitatori degli apparecchi audio che serviranno per ascoltare meglio le guide. I mezzi potranno ospitare fino a 30 persone sedute, comprese le due guide.

A realizzare l’iniziativa è stato un pool espresso da diversi enti, i Comuni di Gorizia e Nova Gorica, da cui è partita l’idea, il team GO! 2025 (Gect GO e Javni Zavod GO! 2025), che hanno finanziato i mezzi e fornito i materiali grafici, Promoturismo FVG e Javni zavod za turizem Nova Gorica e Vipavska dolina che hanno realizzato l’itinerario, messo a disposizione le guide e le traduzioni, Apt e Nomago che si sono coordinati per uniformare i mezzi al percorso.