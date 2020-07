In canoa con il campione sul Lago di Redona

L’Estate 2020 in Val Tramontina si arricchisce di opportunità e iniziative per tutti coloro che vogliono trascorrere il loro tempo libero nell’aria incontaminata di montagna, circondati da panorami mozzafiato e da un tessuto sociale ricco sinergie e proposte.

La Pro Loco Valtramontina di Tramonti di Sotto ha infatti attivato, nell’ambito di FESTinVAL 2020 (Storie di Terra e di Fuoco) una collaborazione con Alberto Cancian e Giulia Piazza, ideatori del progetto ri.natura. La joint venture permetterà al territorio di proporsi nel panorama dell’offerta turistica con una proposta multiforme che, in concerto con gli spettacoli di Festinval proporrà molteplici iniziative denominate di “ri.connessione natura.le”. La mission di ri.natura, nata grazie al Comune e alla Pro Loco di Tramonti di Sotto, è infatti quella di mettere a calendario per l’Estate 2020 una serie di iniziative organizzate nel pieno rispetto delle normative anti-Covid quali le attività di ri.connessione con la natura intesa come ambiente, quindi le passeggiate, le visite esperienziali, le escursioni; le attività di ri.connessione con la natura intesa come essenza dell’essere umano, quindi le discipline olistiche, ad esempio lo yoga, il forest bathing, la meditazione nel bosco; le attività a contatto con gli animali nell’ambiente montano; le attività dedicate alla scoperta e valorizzazione dei prodotti tipici e delle produzioni locali; la scoperta del territorio.

Fra queste iniziative, quella forse di maggior rilievo data l’importanza del protagonista, si svolgerà domenica 19 luglio sul Lago di Redona. Gli ospiti che giungeranno in Val Tramontina avranno infatti la possibilità di partecipare a In canoa con il campione. Una giornata dedicata alle escursioni sul lago con l’eccezionale partecipazione della medaglia d’oro olimpica Daniele Molmenti.

Pro Loco Valtramontina e ri.natura organizzano l’evento con la collaborazione e il supporto di Daniele Molmenti, Canoa Club Naonis, Barbasso - Nature Culture, Molmenti & Celot, Albergo bar ristorante "da Febo", PromoTurismo Friuli Venezia Giulia.

Come da normative Covid l’evento è a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni sulla pagina facebook di ri.natura oppure scrivendo a info.rinatura@gmail.com