Il Fai di Trieste e la cooperativa Curiosi di natura ripropongono anche nel 2022 le passeggiate naturalistiche e culturali 'In Carso con il Fai e Curiosi di natura', alla scoperta di aspetti meno noti del Carso e dei suoi borghi. In brevi escursioni adatte a tutti vengono illustrate ecologia, caratteristiche del territorio e dei suoi centri abitati.

Sabato 23 aprile, dalle 16.30 alle 19.30, a San Dorligo della Valle-Dolina, si andrà tra Sant’Antonio in Bosco, Moccò e la Val Rosandra. Camminando lungo sentieri e carrarecce a mezza costa, con scorci panoramici sul mare, si osserveranno i diversi tipi di rocce dei versanti della Val Rosandra. E si parlerà di come, nella storia, questo luogo impervio e selvaggio sia stato attraversato da importanti vie di commercio. Si passerà poi per dei borghi, osservando portali di pietra, antichi lavatoi e manufatti realizzati con le pietre del luogo.

Escursione soli di 3,5 chilometri su un dislivello di 100 metri, con tratti sassosi e salite moderate. Si raccomandano scarpe con suola antiscivolo e, per chi è abituato, i bastoncini. Ritrovo alle 16.10 alla chiesa di Sant’Antonio in Bosco, a San Dorligo della Valle-Dolina (raggiungibile con il bus 41 da Trieste).

È richiesta la prenotazione alla mail trieste@delegazionefai.fondoambiente.it fino ad esaurimento dei posti, e per un minimo di 10 partecipanti. Costo 15 euro; pagamento in loco, dove sarà anche possibile iscriversi al Fai.

Altre informazioni al cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it