In centro si cambia, ma si potenzia l’extraurbano

A Pordenone sono già cominciati incontri preliminari tra l’amministrazione e la società che gestirà i trasporti. “Alcuni punti sono già chiari per noi – commenta l’assessore alla mobilità, Cristina Amirante -. È evidente che dobbiamo intensificare i mezzi su certe liee urbane, per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Per ottimizzare il servizio, invece, pensiamo di intervenire sulla cosiddetta ‘linea rossa’ che dovremmo dividere in due parti perché sia più diretta e veloce. Per quel che riguarda il trasporto extraurbano, quello che vogliamo fare è assecondare la richiesta che ci viene dai comuni della Pedemontana e della montagna e coordinare meglio gli orari dei mezzi in modo che per i cittadini raggiungere Pordenone non si trasformi in una vera odissea”.

“Per migliorare il trasporto pubblico a San Vito al Tagliamento bisogna procedere all’elettrificazione della linea ferroviaria tra Casarsa e Portogruaro. Quella è la prima cosa – è perentorio il sindaco Antonio Di Bisceglie -. Concentrandoci sul trasporto su gomma, però, bisogna puntare alla cosiddetta ‘piccola intermodalità’ potenziando il collegamento con la zona industriale: di giorno per offrire un miglior servizio ai lavoratori, di sera per chi frequenta corsi professionalizzanti o scuole serali. A San Vito poi è necessario prevedere e aumentare il trasporto da e verso l’ospedale anche nei giorni festivi, che ora come ora si concentra solo sui feriali. Infine è fondamentale, accanto alla stazione ferroviaria, ampliare l’attuale autostazione”.