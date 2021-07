In ferie con Bonus Vacanze e TuResta in Fvg

Dopo i lunghi mesi di lockdown c’è tanta voglia di vacanze. Un sollievo per le famiglie che sognano di godersi qualche giorno di ferie arriva dalle due misure di sostegno disposte a livello nazionale e regionale, il Bonus Vacanze e il voucher TuResta in Fvg.

Ma come fare per usufruirne? Ecco le indicazioni messe a punto da Consumatori Attivi. “Il Bonus Vacanze poteva essere richiesto attraverso l’app Io, utilizzando Spid o la carta d’identità elettronica, dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020”, spiega la presidente Barbara Puschiasis. “Pertanto a oggi solo chi ha già richiesto il voucher e non lo ha speso può utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021 per la propria vacanza in Italia, spendendolo direttamente in una struttura ricettiva (albergo, villaggio turistico, agriturismo, ecc.) o tramite agenzie di viaggio o tour operator. Va detto che sono 1.885.902 i voucher generati, ma sono meno della metà quelli utilizzati!”.

“L’emendamento al decreto Sostegni bis approvato da ultimo in commissione Bilancio alla Camera ha esteso la possibilità di utilizzare il bonus anche ai pacchetti turistici", spiega ancora Puschiasis. “Il bonus vacanze è stato introdotto con il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020) e prevede un contributo da 150 a 500 euro (in base alla composizione del nucleo familiare) per nuclei con Isee inferiore a 40.000 euro. L’80% del bonus viene riconosciuto sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e il restante 20% sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo)”.

“E’ importante verificare prima dell’acquisto della vacanza se il fornitore del servizio turistico aderisce all’iniziativa. Il bonus deve essere utilizzato una sola volta in un’unica soluzione e deve essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare. Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona o nucleo familiare che vuole utilizzare il bonus ottenuto deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa deve esibire il QR code”.

A livello regionale, invece, è stato attivato il bonus TuResta in Fvg, pensato per dare sollievo al turismo locale e favorire le vacanze sul territorio. “Si tratta di un incentivo a favore dei cittadini residenti in regione (non è previsto un limite Isee) per l’acquisto di almeno tre pernottamenti consecutivi in una delle strutture aderenti all’iniziativa”, precisa Puschiasis. “Per usufruirne è necessario comunicare alla struttura ricettiva, al momento della prenotazione, la volontà di utilizzare il voucher, consegnando la Dichiarazione del beneficiario compilata e sottoscritta, assieme a copia di un documento d’identità”.

L’elenco delle strutture aderenti è disponibile a questo link.

“Il voucher va da un minimo di 40 euro a persona a un massimo di 320 euro per nucleo. Il bonus è spendibile una sola volta da ciascun componente il nucleo familiare e dunque è utilizzabile anche separatamente. E’ importante sottolineare che, se l’importo del voucher supera quello da corrispondere alla struttura ricettiva, lo sconto massimo di cui il beneficiario può godere è pari al costo della vacanza. La parte del voucher eccedente non potrà essere riutilizzata in quanto il bonus dovrà essere impiegato, lo si ripete, in un’unica soluzione. Buon vacanze!”, conclude la presidente di Consumatori Attivi.