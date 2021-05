In Friuli aprono le porte al pubblico le Dimore Storiche

Torna in Friuli Venezia Giulia l'appuntamento con la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23 maggio palazzi, castelli, ville, parchi, giardini in tutta la regione apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale. La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso della nostra regione.



“Un patrimonio – sottolinea Teresa Perusini, Presidente di Adsi sezione Friuli Venezia Giulia - di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale, culturale ed economico, per non parlare delle molte professioni che si nascondono dietro a queste mura e giardini. Apriamo le porte di questi capolavori storici che per restare tali devono godere dell'intervento di artigiani, restauratori e giardinieri super-specializzati: si tratta di professionalità da valorizzare sempre di più e da non perdere; una opportunità per le giovani generazioni”.



Elenco delle dimore, divise per provincia, che apriranno al pubblico il 23 maggio

Da sottolineare alcuni eventi particolari come le visite organizzate da Fidam, la Federazione Italiana Amici dei Musei al, alle ore 11, e quella al; interessantissime anche le mostre che la Fondazione de Claricini ospita in occasione del proprio cinquantenario e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri; fu un de Claricini, Nicolò, a trascrivere nel 1466 la Divina Commedia, dotando così il Friuli di uno dei più antichi codici danteschi tuttora esistenti. Quattro sono le esposizioni dedicate al sommo Poeta ospitate presso la dimora: cartoline, pagine miniate, una mostra dal titolo "Dante fra ombre e luci", e, nel giardino, una serie di venti sculture sempre ispirate alla commedia dantesca.Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:Per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. L'iniziativa vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L'evento è realizzato con il contributo di American Express.Villa Attems, Lucinico di GoriziaVilla del Torre, Romans di IsonzoPalazzo Attimis Maniago, ManiagoBorgo dei conti della Torre, Morsano al TagliamentoVilla Luppis, Rivarotta di Pasiano di PordenoneVilla Claricini Dornpacher, Bottenicco di MoimaccoCastello di Brazzà, Brazzacco di MoruzzoVilla Savorgnan Minciotti, Camino al TagliamentoVilla Pace, Campolongo-TapoglianoVilla Romano, Case di ManzanoCasa Foffani, Clauiano di Trivignano UdineseCasa Asquini, FagagnaVilla Deciani, MartignaccoVilla Lovaria, Pavia di UdinePalazzo de Gleria, Povolaro di ComegliansVilla Iachia, RudaPalazzo Asquini, UdinePalazzo Orgnani, UdineCastello di Villalta, VillaltaL', Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l'associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l'Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L'Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.