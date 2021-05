In Friuli ritorna l'appuntamento con Castelli Aperti

Torna in Friuli l'appuntamento con Castelli Aperti, evento che nasce con l’intento di facilitare l’accesso alle testimonianze storiche rappresentate dai siti castellani e dalle altre opere fortificate della Regione. Affacciati sul golfo o posti su verdi colline, immersi in grandi parchi o al centro di città di cui erano la dimora più prestigiosa, sorgono numerosi castelli.



L’iniziativa è rivolta al visitatore individuale che desidera scoprire alcuni dei castelli più belli della regione, dietro i loro portoni i loro segreti: magnifici giardini, saloni ricchi di arte, storia e memorie d’altri tempi. Sulle antiche scale di affascinanti castelli medioevali, potrete essere accolti personalmente dai proprietari, ciceroni d’eccezione, oppure da professionali guide turistiche; insieme a loro, ritornerete indietro nel tempo scoprendo un patrimonio storico finora nascosto.



Le visite guidate partiranno all’inizio di ogni ora nei giorni e orari indicati per ogni residenza. L’ingresso ad ogni singolo Castello è di 7 euro (bambini dai 7 ai 12 anni, 3,5 euro).



Pulfero (UD)Prenotazione non necessaria– Aiello del Friuli (UD)Prenotazione consigliata: alcastellodiaiello@gmail.com o 324 7776584- Ragogna (UD)Prenotazione obbligatoria: www.prolocoragogna.it o 328 2660625- Strassoldo (UD)Prenotazione consigliata: visite@castellodistrassoldo.it- Strassoldo (UD)Prenotazione non necessaria- Villalta di Fagagna (UD)Prenotazione non necessaria- Fagagna (UD)Prenotazione consigliata: info@labrunelde.it- Ipplis di Premariacco (UD)Prenotazione consigliata: roccabernarda@sagrivit.it – 0432 716914 o 335 7027670- Crauglio di S. Vito al Torre (UD)Prenotazione non necessaria- Monfalcone (GO)Info e Prenotazione: urp@comune.monfalcone.go.it o 334 6000121- Gorizia (GO)Prenotazione non necessaria

PALAZZO ROMANO – Loc. Case di Manzano (UD)

Prenotazione non necessaria



ORARIO APERTURE STRAORDINARIE:

CASTELLO DI FLAMBRUZZO - Rivignano Teor (UD)

Sabato 15-16-17-18 - Domenica dalle ore 10 alle 18 orario continuato

Prenotazione non necessaria



CASTELLO DI CORDOVADO - Cordovado (PN)

Sabato dalle 15-16-17-18 - Domenica dalle ore 10 alle 18 orario continuato

Prenotazione non necessaria



Gli eventi collaterali sono a cura del singolo associato, così come le prescrizioni vigenti dell’emergenza Coronavirus. In caso di maltempo le attività esterne potrebbero non aver luogo.



Challenge fotografico su Instagram

Il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia organizza un challenge fotografico su Instagram in occasione della manifestazione Castelli Aperti del 5 e 6 giugno. Per partecipare, basterà condividere su Instagram - fino al 13 giugno 2021- le proprie fotografie, scattate agli esterni e/o agli interni (a discrezione del castellano) dei castelli aderenti alla manifestazione Castelli Aperti, usando l’hashtag #castelliapertifvg2021 e, possibilmente, aggiungendo la geolocalizzazione ai contenuti pubblicati.

Al termine del challenge, il Consorzio Castelli, in collaborazione con la community IgersFvg, valuterà tutti gli scatti dei partecipanti, scegliendo, a suo insindacabile giudizio, le foto più rappresentative.

Una selezione di scatti entrerà a far parte di un instant book digitale che sarà realizzato dal Consorzio Castelli e sarà poi disponibile per il download gratuito sul sito web https://consorziocastelli.it



La giuria sceglierà, infine, tre foto che saranno decretate vincitrici del challenge. Gli autori degli scatti saranno contattati tramite messaggio privato su Instagram e invitati a visitare la sede del Consorzio Castelli, presso la Torre di Porta Aquileia a Udine. Nella stessa occasione, potranno ritirare alcuni omaggi messi a disposizione dagli organizzatori.



Gli autori delle tre foto vincitrici saranno inoltre invitati a partecipare all’evento “Empty” (visita fotografica riservata) organizzato insieme alla community Igersfvg presso uno dei castelli che fanno parte del Consorzio. Data e luogo della visita verranno opportunamente comunicati ai partecipanti tramite messaggio privato.