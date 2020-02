In Fvg après Ski tra terme e buon cibo

Si continua a sciare su quasi tutti i tracciati dei poli sciistici della regione con le sole eccezioni di Sella Nevea, dove l’Agonistica del Canin è chiusa per allenamenti, e di Sappada, in cui due impianti rimangono al momento ancora inattivi (seggiovia Miravalle e Hochbolt). L’offerta dei poli sciistici regionali non si ferma però alla giornata sugli sci, sono state riproposte infatti anche per quest’anno le promozioni Ski&Wellness e Ski&Taste, due idee alternative per l’après ski.

L’offerta Ski&Wellness prevede, per chi acquista uno skipass giornaliero o plurigiornaliero, uno sconto - del 10% nei giorni festivi e prefestivi e del 15% nelle giornate feriali - sugli ingressi in piscina e all’area wellness, sui trattamenti estetici, olistici e termali e sulle sabbiature delle terme di Arta, Grado e Monfalcone. La scontistica è applicabile anche al contrario, al titolare di un ticket di ingresso in una delle tre stazioni termali regionali che ha diritto a ottenere uno skipass giornaliero al prezzo di 29 euro in alta stagione e di 21 euro in bassa stagione.

Ski&Taste è, invece, l’offerta ideale per gli amanti dello sci che non vogliono rinunciare al piacere dell’enogastronomia. La proposta consente di scoprire i ristoranti, le cantine, le aziende agricole, i laboratori e le botteghe artigiane della Strada del Vino e dei Sapori del Fvg: presentando lo skipass giornaliero e plurigiornaliero a una selezione delle oltre 300 strutture aderenti all’iniziativa (consultabili al seguente link www.turismofvg.it/Ski-and-Taste) si riceve uno sconto del 10% per l’acquisto di vini, prodotti o pasti (l'offerta è valida esclusivamente durante il periodo di validità dello skipass).

Nel secondo weekend di febbraio, Tarvisio è inoltre pronta ad accogliere gli atleti del circuito di OPA Cup di sci di fondo. La manifestazione organizzata dallo Sci club Panorama di Pordenone si sarebbe dovuta disputare sulle nevi di Piancavallo, ma le temperature troppo elevate hanno impedito la preparazione delle piste, dunque l’importante appuntamento del massimo circuito europeo di sci nordico è stato trasferito sulle piste dell’Arena Paruzzi. Le gare vedranno al via circa 200 atleti provenienti da ogni parte d’Europa, molti dei quali nei prossimi anni saranno probabilmente protagonisti in Coppa del Mondo.

Aggiornamenti in tempo reale sull’apertura delle piste sul del sito www.promotur.org alla sezione Infoneve

Tutti gli eventi sportivi su www.turismofvg.it

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE DAL 6 AL 12 FEBBRAIO

Sauris: giovedì 6 e martedì 11 febbraio dalle 17.30-19.30 si tengono i Learn Maschkarschnitzln, corsi d’intaglio maschere in compagnia dello scultore Hermann Plozzer. Si può realizzare la propria personale maschera in legno, tipica del carnevale saurano. Sabato 8 febbraio alle 9.30 al Museo Etnologico visite guidate per conoscere la storia e le tradizioni di un paese unico come Sauris.

Forni di Sopra: sabato 8 e domenica 9 febbraio l’area Davost, in prossimità dello Zwar Bar, ospiterà una tappa del circuito “Snow Tennis”, il primo e unico torneo al mondo di tennis sulla neve. Martedì 11 febbraio alle 17 Ski-Alp by night, le "piste Varmost 1" e "Senas bassa" saranno aperte per la salita con sci da alpinismo e pelli di foca. La risalita è consentita fino al ristorante "La Suita” a quota 1.500 metri.

Val Bartolo: Venerdì 7 febbraio alle 17.30 Snow fat bike, escursione in bici con le gomme da neve accompagnati da istruttore Ami bike. Ritrovo in Val Bartolo.

Sella Nevea: domenica 9 febbraio, dalle 8.30 escursione in freeride con guida alpina.

Valbruna: martedì 11 febbraio alle 10 e alle 11 appuntamento in Val Saisera all’Agriturismo “Prati Oitzinger” per un suggestivo tour della Val Saisera a bordo di una carrozza trainata dai cavalli.

Sappada: da venerdì 6 a domenica 9 febbraio, ospita la ventunesima edizione dei Giochi nazionali invernali special olympics. La manifestazione riservata ai ragazzi con disabilità intellettive vedrà atleti da ogni parte d’Europa cimentarsi in gare di sci alpino, sci nordico e ciaspole e le cerimonie di apertura e di chiusura si terranno al villaggio Bella Italia di Piani di Luzza.

Piancavallo: sabato 8 febbraio alle 17.30, area Ronciade, è in programma la ciaspolata dal titolo “Ciaspolando con la luna”. Domenica 9 febbraio, Trofeo Pinocchio “Memorial Giancarlo Predieri”, fase regionale del celebre trofeo di sci alpino riservato alle categorie giovanili.

Ravascletto: domenica 9 febbraio alle 9, escursione con le ciaspole in quota, da Monte Zoncolan a Malga Marmoreana.

Sutrio: domenica 9 febbraio alle 15.30, Après Ski, musica e divertimento all’Hotel Enzo Moro.