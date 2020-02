In Fvg le piste sono aperte

Attività promozionali e sociali sugli sci confermate, purché senza pubblico e assembramenti, come previsto dall'Ordinanza per le misure relative al Coronavirus. Assicurati gli allenamenti della Nazionale di sci maschile italiana e anche della Slovenia sui tracciati di Tarvisio e Sella Nevea, in programma da domani a venerdì. Nessuna modifica al calendario delle fiere in Europa: PromoTurismoFvg garantirà la propria presenza agli appuntamenti programmati, anche attraverso personale locale, per portare avanti l’attività promozionale del Friuli Venezia Giulia.

L’attività di prevenzione messa in atto dall’Ente per rispondere prontamente all’emergenza epidemiologica da Cvid-19 procede e, nel rispetto delle misure decise dal Ministero e dalla Regione atte ad affrontare la situazione straordinaria, PromoTurismoFvg assicura i servizi nelle sei stazioni sciistiche regionali, che rimangono aperte e perfettamente fruibili.

I tracciati nei prossimi giorni potranno infatti ospitare attività promozionali e sociali sugli sci, ove non prevista presenza di pubblico e con l’indicazione di non creare, al termine, occasioni di assembramento, ed è stata anche confermata la presenza delle Nazionali maschili di sci alpino, italiana e slovena: gli atleti, in preparazione per la tappa di Coppa del mondo che si disputerà questo fine settimana in Austria, da domani a venerdì si alleneranno sulle piste di Tarvisio e Sella Nevea come da programma.

Dopo mesi di attesa, nelle prossime ore sono infine previste precipitazioni nevose che potrebbero raggiungere i 20 e anche i 30 centimetri di altezza. Un’attesa che premia gli sciatori affezionati ai poli del Friuli Venezia Giulia che, nonostante il perdurare dell’assenza della neve, hanno regalato presenze in aumento anche in questa stagione.