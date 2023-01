In Fvg piste riservate agli sci alpinisti

Da gennaio, alcune piste in gestione a PromoturismoFvg saranno aperte in alcune giornate e orari esclusivamente agli sci alpinisti, ferme restando quelle sempre fruibili, che sono segnalate sul posto e convivono con i tracciati 'classici', nella massima sicurezza e con adeguati regolamenti.

In particolare a Sella Nevea la salita al Rifugio Gilberti (da lì poi ognuno è libero), tutti i martedì dalle 8.30 alle 16, con chiusura biglietteria per la salita alle 14.30 (ticket giornaliero di 7 euro da acquistare in biglietteria); in notturna, tutti i venerdì dalle 17 alle 21.30 (tessera associativa Asd Val Resia di 10 euro una tantum, da versare e sottoscrivere al Bar La Vecchia Funivia).

A Ravascletto, la salita Canalone-Zoncolan, in notturna, tutti i giovedì dalle 17 alle 21.30 (tessera associativa Ssd Ravascletto di 10 euro una tantum, da versare e sottoscrivere al Bar Seggiovia).

Regolamenti e informazioni dettagliate in loco.