In Fvg si scia su tutte le piste

Una bella nevicata e le basse temperature hanno permesso l’innevamento e la preparazione di tutte le piste dei comprensori del Friuli Venezia Giulia: dal 25 gennaio, infatti, si potrà sciare su tutti i tracciati di Piancavallo, Sella Nevea, Tarvisio, Zoncolan, Sauris-Forni di Sopra fatta eccezione per Sappada dove solo due impianti rimarranno al momento ancora inattivi (seggiovia Miravalle e Hochbolt).

In preparazione dell'Eyof, il festival olimpico della gioventù europea che la regione ospiterà nel 2023, il calendario degli eventi sportivi per la stagione invernale in corso si presenta ricco di appuntamenti di prestigio e aperti a tutti. Questa settimana si parte con la Coppa del Mondo di Snowboard a Piancavallo, che sarà dunque palcoscenico mondiale delle sfide di grandi campioni internazionali.

A inizio febbraio, sempre nella località pordenonese, si svolgerà la Fis Continental Cross-Country mentre nello stesso periodo a Forni di Sopra, meta ideale per lo sci in famiglia, si terrà il Trofeo Biberon. Gli appuntamenti di febbraio si concluderanno con la Fis Alpine Skiing European Cup a Sella Nevea, meta degli sciatori più esperti.

Nel mese di marzo e aprile sono invece in programma tre importanti eventi sportivi dedicati ai giovani: i primi di marzo Tarvisio ospiterà i Campionati Italiani U16 di sci nordico mentre a fine marzo lo Zoncolan sarà teatro dei Campionati Italiani Children e, infine, a inizio aprile si svolgerà nuovamente a Tarvisio il Gran Premio Giovanissimi. A chiudere il calendario della stagione 2019-2020 saranno i maestri di sci che parteciperanno al Campionato Italiano dei Maestri di Sci.

Aggiornamenti in tempo reale sull’apertura delle piste sul del sito www.promotur.org alla sezione Infoneve. Tutti gli eventi sportivi su www.turismofvg.it

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE DAL 23 AL 28 GENNAIO

Sappada: 25 gennaio ore 14.00 ciaspolata naturalistica “sappada nel rosa” e 26 gennaio ore 9.30 ciaspolata naturalistica con guida

Forni Avoltri: 23 gennaio ore 8.30 ciaspolata naturalistica alla malga tuglia con la guida alpina

Ovaro: Lunedì 27 ore 08:30 è in programma una ciaspolata di 5 ore con guida alpina sul Monte Talm

Ravascletto: Domenica 26 ore 9.00 ciaspolata con guida alpina di circa 4 ore a Malga Marmoreana

Piancavallo: Domenica 26 gennaio alle 6 è in programma una suggestiva escursione per vedere l’alba dal Col Ceschet mentre alle ore 10 e 14.30 l’escursione “Neve e sole con le ciaspole” con ritrovo al Parco neve Piancavallo in Area Roncjade. Sabato 25 gennaio alle ore 10-14.30-18.30 escursione “Neve Fuori Porta” con ritrovo al Parco neve in Area Roncjade

Sauris: Venerdì 24 ore 19.00 ciaspolata "Sauris sotto le stelle" escursione guidata nella magica atmosfera dei boschi al chiaro di luna. Sabato 25 ore 15.00 ciaspolata "A cavallo tra il giorno e la notte" escursione semplice adatta a tutti nella magica atmosfera dei boschi al chiaro di luna

Forni di Sopra: Sabato 25 ore 8.00 “Con gli sci in salita”: salita al rifugio Giaf e alla Forcella Scodavacca con gli sci da alpinismo, per immergersi nell'ambiente dolomitico e ammirarlo da visuali nuove e inaspettate. Sabato 25 ore 20.30 "Sulla neve a osservar le stelle" e domenica ore 9.30 "le Domeniche d'inverno” ciaspolate con guide nei boschi ovattati e avvolti nel silenzio, alla scoperta dei meravigliosi paesaggi innevati delle Dolomiti.

Valbruna: giovedì 23 ore 17.00 appuntamento a Valbruna per una passeggiata di circa 2 ore adatta a tutti (luce frontale e ciaspole fornite dall’organizzazione gratuitamente)

Tarvisio: Giovedì 23 e martedì 28 gennaio ore 16.00 dalla Scuola Italiana sci in via Priesnig a Tarvisio parte “Ciasporellando all’imbrunire” passeggiata con maestro di sci solo per bambini (8-15 anni) della durata di 2 ore circa (ciaspole fornite dall’organizzazione gratuitamente)

Ugovizza domenica 26 gennaio escursione di sci alpinismo con guida, partenza alle ore 8.00 davanti allo spaccio formaggi

Val Bartolo: Venerdì 24 alle ore 17.30 Snow fat bike, escursione in bici con le gomme da neve accompagnati da istruttore Ami bike. Ritrovo in Val Bartolo

Per maggiori informazioni relative alle escursioni e attività rivolgersi all’ufficio turistico di competenza https://www.turismofvg.it/Info-utili/Uffici-turistici