In montagna, ma in sicurezza

La montagna richiede molto rispetto e vanno evitati certi comportamenti che possano mettere a rischio se stessi e gli altri. Se poi c’è la neve servono ancora più attenzione e preparazione. Lo conferma Sergio Buricelli, presidente del Corpo di soccorso alpino e speleologico del Fvg.

“L’errore da non fare è salire in montagna considerando l’escursionismo invernale come una naturale prosecuzione dell’attività estiva. La neve e il ghiaccio possono rendere pericoloso un posto ben conosciuto d’estate anche a causa di possibili valanghe. Molti degli incidenti sui quali interveniamo sono legati proprio a questo errore. E’ fondamentale preparare la gita, a maggior ragione quando c’è molta neve, ben sapendo che dobbiamo imparare a gestire il rischio e a fare prevenzione. Bisogna sempre ridurre il rischio soggettivo, limitando al massimo il fattore umano che è alla base di tutti gli incidenti.

Lo si fa informandosi, avendo una minima conoscenza dei pericoli dovuti alla neve e bisogna essere sempre pronti a riconsiderare l’opportunità di proseguire o addirittura di iniziare l’escursione facendo attenzione anche ai cambiamenti del meteo. E’ in tal senso bene scegliere i percorsi secondo una scala ben precisa: al primo posto la sicurezza, poi il risparmio di energie (non scegliamo la via più breve, ma quella più sicura) e quindi il piacere, scala di priorità che invece spesso viene invertita.

Non è mai la montagna ad ucciderci, ma i nostri comportamenti sbagliati e dunque ecco perché la sicurezza viene prima di tutto. Anche un banale pendio prativo, che d’estate non ha problemi, completamente coperto di neve può presentare insidie. Inoltre, è bene imparare a leggere e interpretare il bollettino valanghe. Questo strumento ci fornisce molte informazioni su una macroarea e fornisce molte indicazioni utili che servono da base per effettuare poi le valutazioni sul posto, come il vento, l’esposizione al sole, l’andamento meteo dei giorni precedenti e via dicendo.

Noi parliamo di riduzione permanente del rischio, prima a tavolino studiando e informandosi e magari interpellando gli esperti, poi sul posto. Acquistare il kit di autosoccorso (Artva, pala e sonda) e saperlo usare è indispensabile, ma non ci rende immuni dagli incidenti. Le energie dobbiamo spenderle prima di tutto per fare prevenzione facendo per esempio in modo di evitare una valanga”.